Ингрида Шимоните: «Люди в Литве уже давно по национальному принципу между собой не ругаются»

Сегодня в эфире R RADIO LT на вопросы Эрнеста Алесина ответила премьер-министр страны. Кому выгодно разжигание в Литве розни по национальному признаку? Надо ли спешить снимать наличные, или денег в банкоматах страны хватит на всех? Не пропадут ли у нас теперь топливо и газ? Готовы ли мы к приему беженцев из Украины? Ответы на все эти вопросы – в подробном интервью Ингриды Шимоните.
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