Интервью Полезное радио

Ингрида Шимоните: «Люди в Литве уже давно по национальному принципу между собой не ругаются»

Автор R RADIO LT

Сегодня в эфире R RADIO LT на вопросы Эрнеста Алесина ответила премьер-министр страны. Кому выгодно разжигание в Литве розни по национальному признаку? Надо ли спешить снимать наличные, или денег в банкоматах страны хватит на всех? Не пропадут ли у нас теперь топливо и газ? Готовы ли мы к приему беженцев из Украины? Ответы на все эти вопросы – в подробном интервью Ингриды Шимоните.

Listen to “Ингрида Шимоните: «Люди в Литве уже давно по национальному принципу между собой не ругаются»” on Spreaker.

Метки:

Актуальные новости

Прием в школы. Что родителям важно знать о подаче электронной заявки?

Прием в школы. Что родителям важно знать о подаче электронной заявки?

Автор R RADIO LT
О единой системе образования и о том, как учителям сегодня важно говорить с детьми

О единой системе образования и о том, как учителям сегодня важно говорить с детьми

Автор Эрнест Алесин
Вице-министр внутренних дел: мы будем корректировать все процессы так, чтобы людям было удобно

Вице-министр внутренних дел: мы будем корректировать все процессы так, чтобы людям было удобно

Автор R RADIO LT
Stiprūs kartu &#8211; для жителей Украины и тех, кто готов оказать им помощь

Stiprūs kartu – для жителей Украины и тех, кто готов оказать им помощь

Автор R RADIO LT
Ремигиюс Шимашюс: «У всех нас много эмоций, но давайте не будем терять голову»

Ремигиюс Шимашюс: «У всех нас много эмоций, но давайте не будем терять голову»

Автор R RADIO LT
Кленовый и березовый сок. Как, когда и где его собирать?

Кленовый и березовый сок. Как, когда и где его собирать?

Автор Анжелика Орлёнок
Идея для тех, кому нравится из путешествий привозить магнитики

Идея для тех, кому нравится из путешествий привозить магнитики

Автор Анжелика Орлёнок
Внутренний туризм в Литве &#8211; 2022. Куда поедем в этом году?

Внутренний туризм в Литве – 2022. Куда поедем в этом году?

Автор Анжелика Орлёнок
«(Не)простая» музыкальная история Артура и Эдгара Сабило: «У нас такой семейный подряд»

«(Не)простая» музыкальная история Артура и Эдгара Сабило: «У нас такой семейный подряд»

Автор R RADIO LT