Инициатива Дианы Науседене по созданию базы доноров крови

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Супруга Президента Диана Науседене выступила с инициативой по созданию базы данных потенциальных доноров крови в период пандемии вируса.

Как сказала Диана Науседене, «мы должны заранее подумать о ситуации, что мы будем делать, если во время вспышки пандемии внезапно начнём испытывать дефицит крови, потребность в ней возрастёт или часть доноров заболеют и будут вынуждены находиться в изоляции. Для подготовки к такой ситуации у нас должна быть информационная база данных граждан, готовых стать потенциальными донорами».

В свою очередь, директор учреждения «Национальный центр крови» Даумантас Гутаускас пояснил, что, несмотря на то, что почти все плановые операции в медицинских учреждениях временно остановлены, во время карантина кровь требуется каждый день – для срочных операций, новорожденных, рожениц, пациентов после различных травм и других несчастных случаев. Переливание крови постоянно необходимо пациентам с определенными патологиями – при серьезных инфекционных и онкологических заболеваниях. При этом, к сожалению, накопить большой запас крови заранее невозможно. Это связано с тем, что жизнеспособность некоторых компонентов крови небольшая. Например, эритроциты могут храниться примерно 42 дня, тромбоциты – всего пять. Поэтому Центру крови важнее не делать запасы, а поддерживать постоянное взаимодействие с донорами. Тогда в случае экстремальной ситуации сотрудники этого центра смогут обращаться напрямую к тем, кто готов сдать кровь необходимой группы.

Диана Науседене сообщила, что уже заполнила все необходимые документы, и в случае необходимости немедленно придет сдать кровь. К этому же она призывает и всех жителей страны. Поэтому всех, кто готов сдать кровь в случае чрезвычайной ситуации, приглашают уже сейчас регистрироваться в специальном списке потенциальных доноров крови. Это можно сделать по электронной почте Национального центра крови donorai@kraujodonoryste.lt или по телефону +370 614 35940. Директор Центра крови отметил, что в условиях пандемии безопасность и персонала, и доноров, абсолютно гарантирована. Кроме того, людям, желающим сдать кровь, Центр предлагает безопасную услугу по перевозке – донора бесплатно могут взять из дома и доставить назад на автомобиле, который постоянно дезинфицируется.