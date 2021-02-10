Инициатива “Помогу учиться” ждет добровольцев

Неправительственные организации приглашают добровольцев присоединиться к инициативе Padėsiu mokyti(s) («Помогу учиться»).
Ее цель – помочь ученикам, которым сложно дается дистанционное обучение. Волонтеры помогут выполнять домашние задания, искать необходимую информацию, объяснять сложный материал. К инициативе приглашают присоединиться всех неравнодушных старше 16 лет. Кроме того, для обеспечения безопасности здоровья как волонтеров, так и учеников, добровольцы будут регулярно проходить тестирование на коронавирус. Школы искренне надеются, что удастся привлечь не менее сотни добровольцев.