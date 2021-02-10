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Инициатива «Помогу учиться» ждет добровольцев

Автор RUSRADIO LT 26
Инициатива “Помогу учиться” ждет добровольцев

Неправительственные организации приглашают добровольцев присоединиться к инициативе Padėsiu mokyti(s)  («Помогу учиться»).

Ее цель – помочь ученикам, которым сложно дается дистанционное обучение. Волонтеры помогут выполнять домашние задания, искать необходимую информацию, объяснять сложный материал. К инициативе приглашают присоединиться всех неравнодушных старше 16 лет. Кроме того, для обеспечения безопасности здоровья как волонтеров, так и учеников, добровольцы будут регулярно проходить тестирование на коронавирус. Школы искренне надеются, что удастся привлечь не менее сотни добровольцев.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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