Inshai выпустил романтичный трек «Ты такая красивая».

Литовский репер представил композицию о прекрасной девушке, о которой все говорят. Лирический герой зависим от девушки и называют ее любовь «‎смертоносным ядом»‎.

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