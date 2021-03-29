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Inshai выпустил романтичный трек

Автор Эвелина Никанорова 25
inshai

Inshai выпустил романтичный трек «Ты такая красивая».

Литовский репер представил композицию о прекрасной девушке, о которой все говорят. Лирический герой зависим от девушки и называют ее любовь «‎смертоносным ядом»‎.

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