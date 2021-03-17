Instagram вводит новые правила

Руководство Instagram ввело новую политику, которая ограничивает взаимодействие между подростками и взрослыми.

Новые правила должны обезопасить молодую аудиторию. Теперь взрослые не смогут писать в личные сообщения юношам, пока те не подпишутся на их аккаунт.

В приложении Instagram появятся подсказки, которые будут указывать на взрослых, «проявляющих потенциально подозрительное поведение». Вдобавок, будут приходить уведомления: «Будьте осторожны, когда делитесь фотографиями, видео или информацией с незнакомыми людьми».

Функция появится в некоторых странах уже в марте. Правда, компания не уточняет, где именно. Во всем мире система начнет работать «скоро».

Кроме того, соцсеть заявила, что разрабатывает новую «технологию искусственного интеллекта и машинного обучения», которая будет определять возраст человека при регистрации аккаунта. Напомним, что официально пользователям должно быть более 13 лет, но дети легко могут обойти систему. Как именно будет работать функция, руководство не уточнило.

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