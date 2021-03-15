Институт морских исследований в Клайпеде вошел в рейтинг лучших университетов 

Институт морских исследований при Клайпедском университете вошел в рейтинг лучших вузов мира в области океанографии.

В ТОП-200 списка Academic Ranking of World Universities ежегодно пытаются попасть около 4 тысяч вузов. Из наших соседей в него попали только эстонцы – университеты Таллина и Тарту.

В Клайпедском институте работают около 200 человек. Он оснащен самым современным оборудованием, в том числе имеет свое исследовательское судно, робота-подводника и лаборатории. Кстати, государственное финансирование Института морских исследований составляет всего четверть всех средств. Остальные он зарабатывает сам, получая различные европейские и региональные гранты, заказы на исследования от предприятий и министерств.

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