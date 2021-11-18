Здоровье

Интернет-зависимость. Как понять, что попался в Сети?

Автор Анжелика Орлёнок
Интернет-зависимость. Как понять, что попался в Сети?
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Это «Культура здоровья». Тема сегодняшнего разговора – проблемы с использованием интернета, интернет-зависимость. Наш собеседник – представитель Центра цифровой этики Рената Гаудинскайте, и вот что она говорит.

Интернет-зависимость. Как понять, что попался в Сети?

Рената Гаудинскайте

– Проблемы с использованием интернета – очень широкое понятие. Оно охватывает различные формы: бесконечную игру, просмотр порнографии, покупки, видео, постоянное блуждание в интернете и так далее. И все чаще вы можете услышать понятие «зависимость от интернета». Это такая неконтролируемая тяга к тому, чтобы постоянно находиться в интернете, бродить с сайта на сайт, проверять, появилось ли что-то новое, просматривать интернет-магазины и так далее. Не важно, говорим мы о взрослых или о детях. Беспокойство о проблемах с использованием интернета и влиянии его на здоровье растет. И это воздействие заметно во всех возрастных группах. Конечно, прежде всего страдают дети и молодежь, как самые уязвимые группы. Сигнал о проблематичности ситуации, в первую очередь, и приходит через специалиста по психическому здоровью. Особенно того, кто работает с детьми, с молодыми людьми.

Зависимость от интернета приравнивается к другим, всем известным, зависимостям. Таким, как алкоголь, наркотики, табак, азартные игры.

К слову, зависимость от азартных игр Всемирная организация здравоохранения причисляет к психическим отклонениям и включает в мировой классификатор болезней.

А литовские ученые из Центра наук о жизни поделились такой информацией. Они провели исследования, сравнивая некоторые параметры в мозгу человека, который принял алкоголь и человека, который играл в азартную игру. Они оказались практически идентичными! Это показывает, какое влияние оказывает, казалось бы, простое увлечение игрой, и насколько это может быть опасным. 

Опасность состоит еще и в том, что зависимость от интернета, попросту говоря, очень «дружит» с другими отклонениями. Предрасположенностью к применению каких-то веществ, депрессией, беспокойством, расстройством активности и внимания. И если мы стараемся проанализировать, не стало ли использование интернета проблемой и в моей жизни, можно последить за этим. Главное – обращать внимание на то, как долго продолжается такая зависимость. Если это продолжается уже достаточно долго – пару месяцев, полгода, – тогда действительно нужно обращаться за помощью. Как понять, что это становится проблемой? Когда это начинает мешать твоей повседневной жизни. Когда это нарушает твой привычный ритм  – свободного времени, отдыха. Когда ты выбираешь интернет вместо общения с другими людьми или вместо каких-то своих хобби. Если вместо тех дел, которые делал раньше, отдаешь предпочтение интернету. Или когда уже возникают какие-то проблемы со здоровьем или физические отклонения. Например: и глаза и мускулы, и все остальное. Обязательно обратите на это внимание.

Интернет – добро или зло?

Исследования показывают, что если человек много времени проводит в интернете, постепенно появляются изменения в функционировании его головного мозга. Регулярное просматривание сайтов, по данным исследований американского ученого Николаса Карра, ведет к тому, что мозг человека утрачивает способность к углубленному аналитическому мышлению. Кроме того, человек постепенно перестает нуждаться в живом общении с друзьями или близкими. Ведь можно это сделать и дистанционно. У него пропадает необходимость побродить по магазинам, ведь купить все необходимое тоже можно, не вставая из уютного кресла. Интернет-зависимость может стать и причиной проблем с отношениями в семье – как родителей с детьми, так и супругов друг с другом. 

Конечно же, глупо было бы назвать интернет абсолютным злом. Ведь Всемирная сеть дает массу полезных возможностей – в том числе, и для обучения, и даже для лечения некоторых расстройств. Весь вопрос в том, как мы пользуемся этими возможностями и как у нас расставлены жизненные приоритеты.

Интернет-зависимость. Как понять, что попался в Сети?

Что делать, чтобы выбраться из «сетей»?

1. Прежде всего надо признать, что проблема существует. А потом – решить, будете ли вы работать с ней самостоятельно или с помощью психолога.

2. Самый радикальный способ борьбы с любой зависимостью — постараться бросить. На помощь могут прийти те же друзья и близкие, в которых еще совсем недавно не было необходимости. А еще — можно вернуться к своим хобби, заняться спортом, больше гулять и находить какие-то дела, не связанные с веб-серфингом.

3. Если же бросить сразу не удается, можно попробовать сократить время, проводимое в интернете или соцсетях. Если мучает привычка постоянно проверять почту или сообщения, можно составить расписание и выставить будильник, по которому это можно делать.

4. Не включайте компьютер, если он в данный момент вам не нужен. Если же вам постоянно необходима какая-то информация, скопируйте ее себе в отдельный файл. Или распечатайте.

5. Постарайтесь не есть за монитором. Тогда хотя бы завтрак, обед и ужин у вас будут проходить осознанно.

6. Если вы прячетесь в Сети от каких-то проблем, – возможно, стоит попробовать порешать сами проблемы? Тренируйте в себе позитивное отношение к жизни, найдите новые занятия, расширьте круг общения.

7. Продумайте распорядок дня, в котором будут расписаны ваши основные действия. В том числе – и когда отправляться спать. Это поможет потихоньку вернуться в реальную жизнь.

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