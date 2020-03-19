Интервью председателя Еврейской общины Литвы

Мы готовились к карантину, уже заранее думая, о том что, у нас может быть такой же сценарий как других странах как Италия, Испании. Ещё до объявления карантина на прошлой неделе и все выходные, мы занимались разработкой разных сценариев. Но самое основное — это забота об одиноких людях, о пожилых людях, пострадавших от нацизма. Я думаю, что сегодня мы можем сказать, что наш социальный центр справляется со всеми своими задачами. Мы занимаемся одинокими и нуждающимися людьми и другими общинами по всей Литве. Думаю, что государству мы помогаем всем, что все люди которые находятся на учёте социального центра получают поддержку от общины Литвы. Настолько насколько мы можем сами ее предоставить.