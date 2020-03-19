Интервью председателя Еврейской общины Литвы
Март 19, 2020 18:16
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Интервью председателя Еврейской общины Литвы, о работе социального центра еврейской общины Литвы во время карантина.
- Мой вопрос о работе большого социального центра еврейской общины Литвы. С какими трудностями вы сталкиваетесь?
- Мы готовились к карантину, уже заранее думая, о том что, у нас может быть такой же сценарий как других странах как Италия, Испании. Ещё до объявления карантина на прошлой неделе и все выходные, мы занимались разработкой разных сценариев. Но самое основное — это забота об одиноких людях, о пожилых людях, пострадавших от нацизма. Я думаю, что сегодня мы можем сказать, что наш социальный центр справляется со всеми своими задачами. Мы занимаемся одинокими и нуждающимися людьми и другими общинами по всей Литве. Думаю, что государству мы помогаем всем, что все люди которые находятся на учёте социального центра получают поддержку от общины Литвы. Настолько насколько мы можем сами ее предоставить.
- А какую помощь оказывают власти, как происходит сотрудничество, то есть на что вы рассчитываете?
- Государство заботится своими постановлениями о тех кто теряет работу, о тех которым простой обьявлен на работе. Какую-то компенсацию от государства люди непосредственно получат. Это следует из решений правительства. Но непосредственно община как община от самоуправления никакого особого внимания и не ждет, потому что мы такие же жители города, такие же граждане Литвы как и все остальные. Мы сами заботимся о тех людях которые нуждаются в этой заботе.Подробная информация есть на нашем сайте lzb.lt на всех языках, на литовском и на русском. Она доступна каждому человеку. Есть люди, которые звонят по телефону, нами создан call-центр, есть дежурные в общине. Но мы стараемся оберегать людей которые непосредственно работают в общине. Если их не будет, некому будет предоставлять социальную поддержку. Я думаю, что еврейская община в данном случае показала себя сегодня очень организованной, на очень хорошем уровне. Я хочу поблагодарить наших работников социального центра и не только социального центра, и не только евреев, но и всех сотрудников, которые работают не только у нас в общине. Милосердие – сегодня оно актуально и важно для всех нас.