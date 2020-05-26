Listen to «Интервью с директором Департамента миграции Эвелиной Гудзинскайте» on Spreaker.

-Эвелина, здравствуйте!

-Добрый день!

-Эвелина, первый вопрос к вам, как к директору Департамента миграции Литвы. Скажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще всего сталкиваются приезжающие в Литву граждане из третьих стран, таких как Украина, Беларусь, Россия, ну и прочие страны?

-Ну, проблемы всегда всякие бывают, потому что каждый раз, когда приезжаешь в другую страну, там надо получить и номер, чтобы получить социальные услуги, и надо найти где жить, и всегда, конечно, есть эти миграционные процедуры, которые, ну может быть, кажутся сложными, но мне кажется, мы с каждым годом делаем их всё легче и легче. Особенно когда мы уже теперь имеем возможность подавать все просьбы о получении разрешения на проживание в электронном виде на странице migracija.lt. Ещё одна проблема, с которой сталкиваются иностранцы, это та, что когда они хотят получить разрешение на проживание они должны предоставить справку о несудимости из той страны, из которой они прибыли. Поэтому было бы хорошо, чтобы те иностранцы, которые думают вперёд, чтобы они сразу же получили эту справку и только тогда приезжали в Литву с визой, например, чтобы просто не было проблем и не было нужды возвращаться в свою страну, чтобы получить эту справку.

-Ну наверное, хорошо было бы, чтобы у них вообще не было судимости для начала?

-Конечно, да. Да, но как бы одна из очень частых проблем, о которых я слышу, — это всё-таки где найти квартиру, где жить в Литве, чтобы собственник квартиры дал разрешение декларировать место жительства в Литве. Вот это всё ещё есть проблема, потому что не все собственники хотят дать свои квартиры иностранцам.

-А скажите, пожалуйста, в чём собственники квартир видят угрозу для себя?

-Ну это какой-то миф. Я не знаю, откуда он появился и как его разоблачить. Они думают, что если иностранцы будут официально задекларированы в их квартире, тогда, если там будут какие-нибудь проблемы и надо будет порвать контракт, то с иностранцами это будет посложнее сделать, чем с гражданами Литвы, особенно если иностранцы имеют детей несовершеннолетних, т.е. что их будет трудно попросить уйти из квартиры. Но это миф, потому что эта декларация места жительства, она означает только то, что люди должны сказать… …что у них есть, где жить. Да.

-Скажите, Эвелина, как Департамент миграции помогает в общем и в целом?

-Увы, эта проблема с жильём не в компетенции Департамента миграции, и как бы даже эта процедура является уже самой последней процедурой во всех иммиграционных процедурах. Департамент только может дать, ну как бы, информацию, как это надо делать, дав консультации, но весь процесс, как найти это жильё, ну это происходит в приватном секторе, и это даже государство не может иметь никакого влияния, потому что это отношения между частными людьми.

-Эвелина, давайте поговорим на более злободневную тему. С какими трудностями, с какими вызовами пришлось столкнуться на фоне эпидемии коронавируса и объявленного карантина?

-Ну конечно, самая большая проблема — это вообще как Департамент миграции продолжит свою работу, чтобы всё было безопасно. Департамент миграции сделал такую процедуру, что только по регистрации люди могут приходить к нам. Ну для иностранцев это не было такой большой проблемой. Это было большой проблемой для граждан Литвы, потому что раньше была возможность прийти как бы по живой очереди, а теперь нет. Но для иностранцев особенно самая большая проблема была для тех, которые должны были, ну как бы, уже закончить своё пребывание в Литве, например, контракт рабочий заканчивался или у студентов учёба уже заканчивалась, они должны были уехать, и когда все эти полеты, все границы были закрыты, не было возможности покинуть Литву. Вот есть некая часть иностранцев, которые как бы в какой-то “серой зоне” остались, потому что как бы и нет легального способа остаться дальше в Литве, потому что нет работодателя или закончен университет, но тоже не могут покинуть страну. Для них это самая большая проблема “что делать?”, и то, что Департамент миграции делает, — он просто снисходительно смотрит на их пребывание в Литве, потому что мы понимаем, что такая проблема есть и они должны просто зарегистрироваться у нас, что у них вот такая ситуация. И когда уже карантин будет окончен, они смогут без всяких санкций покинуть Литву. И другая проблема — это наоборот. Тоже была часть иностранцев, которые проживают в Литве, всё легально, всё хорошо. Они должны были продлить свой документ, разрешение на проживание, они это сделали и уехали из Литвы. И вот получилась такая ситуация, не очень часто, но есть такие люди, что новый документ есть, но он физически в Департаменте, в Литве, а они сами застряли где-то за рубежом. И у них вот проблема, как получить документы, как возвратиться обратно в Литву. В этом случае мы очень индивидуально смотрим и стараемся дать этот документ адвокатам или там другим легальным представителям.

-Эвелина, ну и в связи с этим хотелось бы всё-таки попросить вас, чтобы вы напомнили, где можно найти всю полезную информацию, которой могут воспользоваться приезжающие в Литву люди.

-Вся полезная информация на нашей электронной странице migracija.lt. Там есть информация об услугах. Увы, у нас эта информация предоставляется только на литовском и английском языках, но теперь уже, когда есть эти переводчики автоматические, то они очень легко весь текст могут перевести автоматически на русский язык. Так что там всё есть по вопросам: все ответы, часто задаваемые вопросы, и все процедуры объяснены. И на той же самой странице тоже можно уже начинать процедуру тем, которые хотят получить разрешение на проживание в Литве. Всё в одном месте.

-Эвелина, учитывая специфику вашего учреждения, не было ли у вас мысли сделать и русскую версию вашей страницы?

-Была мысль, но мы ещё раз передумали. Т.е. раньше у нас была и страница на русском языке, но теперь уже видим, что тенденция такая, что люди, которые приезжают из Украины, Белоруссии и России, уже всё чаще и чаще они предпочитают с нами говорить на английском языке, и они сами информацию ищут, и с работодателями всё чаще и чаще разговаривают на английском языке. А те работники, которые приезжают, например, на стройке работать или водителями работать, обычно их все процедуры оформляются работодателями, которые разговаривают на литовском языке. Вот поэтому эта нужда уменьшается с каждым месяцем. И, как я уже говорила, тоже нет никаких проблем всю страницу перевести автоматические с помощью, например, Google Translate или других приложений, которые очень хорошо переводят автоматические тексты.

-Спасибо, Эвелина.

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