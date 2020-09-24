Listen to «№14 выпуск. Интервью с иммигранткой Еленой Макаренко» on Spreaker.

В сегодняшнем выпуске мы пообщаемся с иммигранткой Еленой Макаренко. Елена живёт в Литве на протяжении 13 лет, стала уже практически местной, а впрочем, предоставим ей слово.

-Елена, здравствуйте!

-Добрый день, Евгений!

-Елена, вы в Литве с 2007 года. Расскажите, пожалуйста, как так получилось, что вы решили приехать в Литву

-История моя, на самом деле, проста, банальна, собственно, как у всех.

-Вы выиграли зелёную карту, в лотерею, да? Что это будет? Это не самая простая история.

-Да, можно сказать, что я выиграла в лотерею, потому что я вышла замуж. У меня самый замечательный муж на свете.

-Муж сейчас “поплыл”, я думаю. Если он слышит этот эфир, он просто должен “поплыть”.

-У меня он каждый день “плывёт”, надеюсь.

-Плывёт как? Вы говорите “ну-ка греби-ка ты отсюда”, нет?

-По течению любви.

-По течению любви! Прекрасно! Хорошо, пожалуйста.

-Итак, да. В 2007 году мы с моим супругом расписались, когда я жила ещё на тот момент на Украине, город Донецк. Собственно, в Донецке мы расписались и приехали в Литву подавать документы для оформления вида на жительство, временного на тот момент, потому что это был первый вид на жительство. На тот момент было такое правило: визу выдавали на месяц, на 30 дней, и каждый месяц я вот 30 дней находилась в Литве, затем выезжала в Киев, оформляла визу, 7 дней.

-А было такое что вы с мужем прямо считали дни до конца этой визы? Ну, вот осталось три дня и я уеду…

-Конечно! Каждый раз я уезжала с огромной болью в сердце.

-Со слезами…

-Да-да-да, действительно.

-А как муж держался?

-Ну, муж — он мужчина. Он, конечно, не выкажет ничего.

-Плакал навзрыд, я так понимаю?

-Наверное, когда я уезжала…

-Нет-нет, а скупая мужская слеза…

-…пускал скупую мужскую слезу. Собственно вот. Каталась очень много получается. Каждые 30 дней я проезжала до Киева, из Киева я ехала в Донецк, ожидала 7 дней рассмотрения визы, затем возвращалась снова в Киев, из Киева — в Вильнюс, и вот таким вот макаром каждые 30 дней каталась. Тогда я могла находиться 6 месяцев в Литве и 6 месяцев на Украине. И когда мы расписались, легализовали все документы, апостиль на свидетельстве о браке, собрали весь пакет документов, я подала все документы, приняли, всё О.К., всё хорошо, и я должна было ожидать рассмотрения документов и принятия решения — выдать либо не выдать вид на жительство — 4 месяца. Но так как у меня мои 6 месяцев уже закончились, мне сказали возвращаться домой.

-А поезжай-ка ты, девочка…

-…посиди, подумай, точно ли оно тебе надо ехать-то сюда. Может, дома хорошо. Ну, и собственно представляете, как было весело, когда молодая семья, период этот весь такой любовный-морковный, медовый месяц… и собственно 4 месяца я там, муж здесь.

-Ну, тогда уже был в Skype?

-Да-да, конечно, был Skype.

-Я думаю, что Skype просто вообще разрывался.

-Да, по видео 24/7.

-Скажите, пожалуйста, приехали вы в 2007 году. Нужно учить литовский язык. Как вам вообще давался литовский язык?

-Давался крайне сложно. Моё первое высшее образование — филолог английского языка и литературы. Знаю немало иностранных языков, но литовский оказался крайне сложным в изучении.

-Интересно, почему? Вот вы, как филолог. Почему сложности именно с литовским языком?

-Знаете, потому что он не похож ни на один язык, который я знаю. Т.е. ну, русский, украинский, да? Они там как-то, что-то, где-то…

-Пересекаются.

-…допетришь, да? Поймёшь, чего кто говорит. Польский, он тоже как бы…

-…допетришь.

-Допетришь, зная русский, украинский. Английский? Ну, английский — это английский. Т.е. ну, мало кто не знает в наши дни английского языка. Немецкий…

-Ну, это одна языковая группа, это германские языки.

-Да-да, а вот литовский он как бы…

-Особняком стоит.

-Не германские языки, не славянские. Новая грамматика, новые слова, ничто нигде не пересекается. Даже вот норвежский язык, там вот зная английский язык, немецкий, поймёшь.

-Можно что-то понять.

-Да-да.

-Ну, скажите, как сейчас с литовским языком у вас?

-Сейчас я говорю, пишу, понимаю, т.е. свободно общаюсь. Относительно изучения литовского языка, в первое время, конечно, я сидела, ничего не понимала. Пошла на курсы литовского, шесть месяцев отходила, но по окончании курсов знания мои остались ровным счётом теми же. А вот когда я пошла работать и окунулась в литовский коллектив, в литовскую среду, вот тогда-то и прорвало. Тогда буквально за полгода я и заговорила, и всё стало на свои места, и жизнь заиграла новыми красками.

-Ну, хорошо. Давайте тогда сразу. Что бы вы посоветовали иммигрантам, приезжающим сюда и желающим выучить литовский язык? Вот конкретно какой-то короткий дельный совет по поводу изучения языка.

-Первый мой совет — это не лениться, стараться слушать новости, слушать радио, разговаривать как можете, хоть какие-то минимальные слова, но запускать эту машину. Кстати, у меня было одно из самых сложных слов “извините”. Почему-то никак я его не могла запомнить, ну, вот никак.

-Ну, да. Для человека с Украины… Представляю, что литовский иногда звучит просто как некая абракадабра.

-Да, точно! Т.е. вот для всех прибывших, свежеиспечённых мой совет такой — общайтесь как можете, слушайте, смотрите, читайте вывески. XXI век, есть всегда в кармане телефон, есть Google. Увидели новое слово, перевели, запомнили, отложилось. И вот по-тихоньку, по-тихоньку, по-маленьку.

-Давайте сейчас перейдём ещё к одной теме интересной. Вы, как человек, который прошёл уже огонь, воду и медные трубы в плане получения вида на жительство, оформления документов и пр. Я знаю, что вы помогали, и не раз, людям заполнять какие-то документы, подавать какие-то прошения и пр. И помимо этого у вас ещё есть своя личная какая-то инициатива, связанная именно с этим. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

-Да, так уж сложилось, что когда один кто-то приехал, второй услышал, сработало сарафанное радио и покатилось-понеслось. Помогала своим землякам, помогала не только своим землякам, ребятам из Беларуси, России, оформляли вид на жительство по работе, оформляли по бизнесу, оформляли на основании воссоединения семьи, т.е. да, уже накопился некий такой багаж в сфере документации. И т.к. людей прибывает всё больше и больше, и я уже натёрла мозоль, собственно, на языке, решила это как-то всё вот в одном месте собрать, чтобы вот, ребята, смотрите: вот у меня есть такой сайт ltviza.lt, там вся информация, всё собрано, всё разложено.

-И этот сайт уже работает?

-Да, он уже работает. Туда я собираю всю актуальную информацию, потому что, например, сайт Департамента миграции Литвы довольно-таки объёмный и информативный, и бывает элементарно записаться на приём очень сложно, крайне сложно, пока найдёшь, пока туда-сюда. Т.е. найти список документов какой-то, зная где искать, ты найдёшь. Но человек, который приехал и не знает языка…

-Ну, это может быть сложно.

-Это крайне сложно, да.

-Смотрите, у меня ещё такой вопрос будет. Изменилось ли что-нибудь сейчас по сравнению с далёким 2007 годом в плане подачи документов? И изменилось ли что-либо в плане бюрократии?

-Бюрократия, как была в 2007 году, так и осталась по сей день. Ничего в плане необходимых документов не изменилось. В прошлом году приехал мой брат, и я помогала ему с документами. Единственное, что вот сейчас стало удобно, — это то, что необязательно идти, физически приходить в службы и подавать документы, вот я сейчас говорю, в частности, о Службе занятости. Можно подать всё в электронном варианте, но опять-таки, если ты подаёшь в электронном варианте, необходима электронная подпись.

-А её получить?

-Тут вот нужно немного уже знаний, да. Как это сделать, как подписать документы, на какой сайт зайти, как их зашифровать.

-И это информация есть у вас на сайте ltviza.lt?

-Да, всё есть. Если чего-то не находите, может позвонить мне, я помогу. Т.е. есть мой номер телефона, есть в Instagram’е аккаунт, есть в Facebook’е. Информация доступна на всех платформах социальных, а если где-то чего-то упустила, то, конечно, можете позвонить, помогу, подскажу.

-Ну, т.е. вы же обновляете постоянно какую-то информацию для этого сайта и пр.?

-Естественно, да.

-Ну, и напоследок, наверное. Дайте, пожалуйста, совет какой-то людям, которые планируют перебраться в Литву. С чего начинать? Какие-то напутственные слова.

-Если человек прибывает на основании работы, конечно, было бы хорошо, если бы он уже имел какого-то работодателя и подписанный договор о трудоустройстве. Всегда можно попросить работодателя помочь. Я думаю, литовские работодатели, они очень гуманные и очень дружелюбные, всегда помогут, подскажут что-то, где-то, как-то. Вот. Конечно же, нужно набраться терпения и, ну, не сдаваться. Если у тебя есть цель — ты приехал работать, ты приехал, допустим, жить, создавать семью — идти вперёд, не смотреть назад. Трудностей будет много, да. Документация, язык, новая страна, нет друзей, нет близких, так сказать. Ну, ничего. Многие через это проходят, и всё прекрасно у них.

-Спасибо, Елена!