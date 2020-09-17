Listen to «№12 выпуск. Интервью с иммигранткой Натальей Жилиной» on Spreaker.

Это программа “Иммигранты в Литве” и сегодняшний выпуск будет посвящён иммигрантке, приехавшей в Литву сравнительно недавно. У нас на связи Наталья Жилина, которой мы и предоставим слово.

-Здравствуйте, Наталья!

-Здравствуйте!

-Наталья, как так получилось, что вы приехали в Литву?

-Ну, я — этническая литовка и я люблю Литву, поэтому я приехала, чтобы жить здесь.

-Тогда, наверное, следующий вопрос. С какими трудностями вы столкнулись, приехав сюда, в Литву?

-Мне кажется, что мы не столкнулись с большими трудностями, потому что мы были готовы к тому, как будет складываться здесь наша жизнь. Надо сказать, что мы переехали из небольшого северного городка, который находится в сопредельной с Финляндией территорией, и я видела процесс отъезда наших друзей в Финляндию и я знала, что вот эти бесконечные пособия, время на адаптацию, всего этого в Литве не будет. Поэтому мы были готовы к тому, что мы приедем и, осмотревшись, будем вырастать. Ну, наверное, больше всего вопросов возникло в процессе сбора документов для переезда. Собственно, не по самим документам, а в связи с тем, что я — единственная этническая литовка, муж — русский, и для того, чтобы как бы воссоединиться семье, при подаче документов в России, ты можешь воссоединить семью только через два года. Это отсрочило наш переезд.-

-Наталья, расскажите, пожалуйста, о детях. Как у них складывались дела после переезда в Литву?

-Ну, значит, сейчас я скажу о том, что старшие дети пока не переехали, они в России. И это опять же связано с тем, что ты имеешь вторую половину, которую надо перевезти. Т.е., если ты делаешь эти документы в России, то тебе нужно время, через которое ты можешь подать документы. Поэтому они как бы в России, старшие дети. Младшая девочка переехала сюда с нами, учится в Вильнюсе, и я хочу сказать, что родители должны быть к этому готовы. Я увидела своего ребенка совершенно в новом ключе. Такая, знаете, это была обычная четырнадцатилетняя девочка — подросток со всеми проблемами и, когда мы переехали в Литву, я увидела такого вот, знаете, очень упорного, очень способного к изучению языка. Она говорит, через год она говорила по-литовски. Т.е. для меня это было открытием, что мой ребёнок может приложить такое количество сил для того, чтобы адаптироваться. Т.е. для меня это было открытием, я увидела своего ребёнка в новом ключе.

-А скажите, пожалуйста, как у мужа дела обстоят с языком и жизнью в Литве вообще?

-Слушайте, ну, если я скажу, что муж — компьютерщик, это объяснит многое.

-Да, безусловно.

-Муж очень любит Литву, и в шутку, когда мы говорим, например, “я с тобой разведусь”, он говорит “ну, я из Литвы никуда не уеду”.

-Весёлые у вас шуточки, скажу я вам.

-Какие есть.

-Были ли какие-то трудности при регистрации в медицинское учреждение?

-Как я уже сказала, мы не рассчитывали ни на какую помощь. Литовское консульство интересуется нашей дальнейшей судьбой. Здесь, в Литве, мы вообще неинтересны никому, никто не задал ни разу в жизни вопрос “как у вас идут дела”. Т.е. нас для них нет. Поэтому мы шли с обычных дверей, как бы ни с какого ни с чёрного хода. И если вы едете в Литву, будьте готовы к тому, что вы что-то будете начинать с нуля. Но самое главное, что я хотела сказать, что если ты хочешь иметь доступ к медицинскому обслуживанию, не нужно никаких дополнительных виляний хвостом. Ты просто приходишь в поликлинику, подаёшь свой вид на жительство, если при этом в компьютере отражается, что ты работаешь, то ты имеешь доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию. Вот и всё.

-Т.е. никаких проблем, по сути, и нет?

-Да, вообще нет.

-Наталья, хочу задать вам такой вопрос. Сколько лет вы уже живёте здесь, в Литве?

-Полтора года.

-Скажите, круг ваших друзей и знакомых — это местные или вы, может быть, общаетесь больше всё-таки со своими друзьями, которые, также как и вы, приехали из России или из других стран сюда, в Литву?

-Слушайте, ну, это сложный вопрос. Среди моих близких друзей есть те, кто переехал сюда практически одновременно со мной, но с которыми мы познакомились здесь, в Литве. Мои основные связи в Литве — это мои родственники.

-Общаетесь ли вы с ними и насколько хорошо?

-Слушайте, ну, это надо знать эту историю. 70 лет назад наши бабушки встретились в последний раз. 70 лет семьи были разделены. А я нашла их усилиями десяти лет поисков, потому что мои родственники — это семья лауреата национальной премии Литвы, художника-витражиста Альгирдаса Давиденаса. 70 лет мы об этом не знали. Они не предполагали о моём существовании. И когда я написала через Facebook, пройдя 10 лет поисков, Рокасу Давиденасу, он написал мне “добро пожаловать в семью”.

-Интересно.

-Да! И понимаете, я хочу вам сказать. Вот они так себя и ведут по отношению ко мне.

-Наталья, ну, и давайте напоследок какой-то короткий совет тем, кто планирует сюда перебраться. Даже несмотря на то, что у вас всё прошло гладко, вы всё равно знаете, с чем человек может столкнуться, приехав сюда.

-Мой совет будет такой: если ты решил переехать в Литву, будь готов всё начать с нуля. И в этом нету ничего страшного, в этом вся прелесть переезда, что ты можешь попробовать себя в каком-то новом качестве и иметь новые возможности для себя. Т.е. если бы сейчас у меня спросили, сделала бы я то же самое, имея сегодняшний опыт, я бы не сомневалась ни одной минуты.

-Спасибо, Наталья!

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