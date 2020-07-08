Listen to «№7 выпуск. Интервью с иммигрантом Андрюсом Дарела.» on Spreaker.

Это программа “Иммигранты в Литве” и сегодняшний выпуск будет посвящён одному из иммигрантов Андрюсу Дарела, который проживает в Литве уже несколько лет.

-Здравствуйте, Андрюс!

-Добрый день!

-Расскажите, пожалуйста, как вы решили приехать в Литву из России?

-Ну, решил-то я давно, я скорее долго собирался. Я из семьи ссыльных, родился в Красноярске, там рос. В 15 лет в первый раз, это был 1993 год, я приехал в Литву, как раз застал кучу событий, когда и папа римский приезжал, и видел вживую матч кубок УЕФА “Экранас Паневежис” — “Валетта Мальта”, при мне вводили лит, ну, много всего. Потом оказался в Вильнюсе, и как-то знал, что вернусь. Другое дело, что это растянулось всё надолго, но для меня ещё было важно вернуться человеком с какой-то профессией уже. Наверное, так. Поэтому на какие-то годы это всё затянулось, и таким последним уже шагом было, когда я оказался на курсах. Как раз эти курсы языковые проводили для таких как я. Собирали в Литве, в этой школе “Lietuvių namai”. И тогда я узнал, что дети могут там учиться, написал заявление, вернулся, за месяц буквально всё продал, автомобиль, на эти деньги потом в это время жил, собрал двух старших детей к 1 сентября и мы приехали сюда.

-И дети сразу же пошли в школу “Lietuvių namai”, я так понимаю?

-Да, они сразу пошли в “Lietuvių namai” 1 сентября. Первый год у них — это то, что называется “выравнивающий класс”, погружение в язык литовский, больше всего было у них занятий. И уже через год они пошли в обычный класс.

-Насколько я знаю, “Lietuvių namai” специализируется именно на приёме детей из таких вот семей приезжих. Т.е. я так понимаю, особых проблем при регистрации как бы и не было?

-Нет, проблем не было, всё там хорошо. Мы поговорили с директором, спасибо этому руководству школы. Всё было гладко, если можно так сказать. Проблем не было. Я тогда работы не имел, но дети уже жили в школе, там они питались, в школе тогда. Т.е. их взяли практически на довольствие.

-Насколько я понимаю, временно ваша семья была разъединена?

-Да, они приехали только в январе. Ну, как раз, потому что я приехал, я решал вот эти вопросы, где они будут жить. И как раз к тому, чтобы подготовить ребёнка — младшая должна была пойти в первый класс, а для первоклассников там нет “выравнивающего класса”, т.е. она сразу пошла в литовскую школу, ну, в литовский класс. Я хотел, чтобы она как-то подготовилась за эти полгода. Проблем опять же каких-то не было огромных в этом плане, больше переезд, привыкание…

-Андрюс, прежде чем я вернусь к теме о детях и их обучении, я хочу задать вам вопрос, не тяжело ли после сибирских морозов здесь, в Литве, привыкать к местному климату?

-Нет, мне, кстати, абсолютно органично. Я очень хорошо себя здесь чувствую, именно по климату у меня нет вопросов, не знаю, что это, генное или ещё что-то. Ну, опять же какие-то бытовые вещи. Что такое жить в Сибири зимой в -35 и запускать двигатель автомобиля? Начинаешь понимать, что нет, так лучше.

-Андрюс, расскажите, пожалуйста, о детях. Как им удавалось учить литовский язык? В конце концов, никакой особой поддержки, наверное, с вашей стороны, возможно, не было.

-Ну, с моей, да. Я-то знал на бытовом уровне, я с детства понимал язык, мне-то, конечно, было проще, потому что я проводил-то лето с дедушкой, с бабушкой. Я слышал литовскую речь с детства. А для них — да. Ну, хорошо они справились очень за этот первый год, и это надо сказать “спасибо” и учителям. Хорошо они сдали тогда, очень высокий балл получили на экзамене. У детей старших не было проблем. С младшей ещё всё проще, тоже благодаря учителю, наверное. Она сейчас абсолютно такая “билингва”, так можно сказать. Свободно общается со сверстниками, одна из лучших в классе по литовскому языку. Ну, у детей, видимо, всё по-другому устроено.

-А скажите, пожалуйста, на каком языке вы общаетесь в семье?

-Ну, на русском больше, но вот всё равно стараемся. Тем более жена где-то с учебниками сидит, и проверять приходится задания какие-то, даже в бытовом общении больше языка использует.

-Расскажите, пожалуйста, как успехи с языком у вашей жены?

-Она сдала экзамен первого уровня, ходила на курсы, сдала без проблем тоже.

-Тяжело ли ей дается литовский язык?

-Ну, ей тяжело, если сравнивать с детьми, ну да, тяжело. Ей, наверное, да, тяжелее всех, но тем не менее она справляется. Прогресс есть.

-Андрюс, может быть, есть ещё что-то интересное, что случилось у вас во время переезда в Литву? Чем-то ещё вы хотели бы поделиться и плюс, конечно, может быть, какой-то совет от вас для тех, кто планирует сюда перебраться?

-Мой совет, ну прежде всего, кто планирует перебраться, это, конечно, язык. Занимайтесь. Я понимаю, что вам будет хватать где-то и русского, где-то английского и т.д. Но, конечно, чем быстрее вы займётесь языком, чем быстрее погрузитесь в культуру, начнёте понимать, тем проще будет вообще, в принципе, выстраивать отношения и т.д. Не замыкаться, а больше ходить. Не повторять моих ошибок в том плане, что я, видимо, оттого, что ещё актёр, мне нужно не бояться разговаривать, не бояться общаться. Это всё, конечно, индивидуально. Ну, я про то говорю, что обязательно нужно интегрироваться, максимально узнавать какие-то обычаи народа обязательно. Мне, например, тоже помогла такая интеграция в том плане, что мне нужно было поменять водительское удостоверение. И это тоже такой процесс, он довольно легко прошёл для меня, я сдал с первого раза, пересдал экзамены. Принципиально пошёл сдавать на литовском языке теорию.

-Вы — рисковый человек, Андрюс.

-Я расскажу, почему рискнул. Потому что я читал, сравнивал правила, написанные и на литовском и на русском, и видел расхождения. Из-за того, что расхождения были, там всё равно есть нюансы и не очень точный, по-моему, перевод правил с литовского на русский, поэтому решил, что нет. Ну, заодно и очень хорошо подучил язык.

-Андрюс, вам большое спасибо за интервью. Удачи вам в изучении языка! Удачи вам, вашей семье!

-Да, спасибо, спасибо.

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