Listen to «Интервью с иммигрантом Андрюсом Стакёнисом» on Spreaker.

-Андрюс, здравствуйте!

-Laba diena!

-Андрюс, вы неплохо подготовились. Андрюс, первый вопрос: как вы решили и почему вы решили вернуться в Литву из России?

-Это было очень сложно, потому что вначале ничего не предвещало. Мы хотели когда-то всей семьей переехать в Литву, но нас всегда что-то держало. Всё-таки страх к переезду всегда он присутствует, поэтому мы всегда оттягивали этот процесс. Но в 2016 году получилось так, что у меня мама заболела. А родители у меня на тот момент они жили в Вильнюсе, и плюс ещё как-то так сложилось всё, что у меня с работой проблема получилась. Ну, все оказались не у дел, все как-то искали работу, у нас был выбор тоже поехать, может, в Москву, но сама жизнь подсказала, что “…не надо, езжай в Литву, туда на родину своих предков, туда, куда, в принципе, всегда звало сердце…”, и вот мы в 2016 году приехали.

-Расскажите, пожалуйста, сразу, как вас встретила Литва?

-В Литве я не первый год был. Я, наверное, с 1993 года всегда периодически приезжал в Литву. Каждое лето, наверное, практически, поэтому, в принципе, Литва для меня была уже вторым домом. Я говорю, ещё держала работа, это проблема с языком естественно держала и много-много чего, таких бытовых дел. Литва она встретила так, как я всегда и ожидал: некой прохладой естественно. Если по мелочам говорить, у меня даже охранник в банке спросил: “Для чего вы сюда приехали?”

-Андрюс, вы приехали в 2016 году. С какими трудностями, с какими вызовами вы столкнулись, приехав сюда, в Литву?

-Ну проблема была, конечно, вот я же всё-таки не один приехал, я приехал со всей семьёй. Нужно было оформлять документы жене, в первую очередь, это надо было вид на жительство оформлять. Жене оформить вид на жительство оказалось намного сложнее, чем, наверное, беженцу оформить, потому что, ну как ты очень интересно всё законодательство устроено, потому что у мужа, муж литовец, потому что у меня литовский паспорт, у меня дети литовцы, потому что у них литовские паспорта, но мать детей, моя жена, она на птичьих правах. Нужно было где-то искать, чтобы её где-то можно было прописать обязательно, а у нас квадраты не позволяли, чтобы прописать ещё одного человека. Потом нужно было искать некую сумму на счёте для, ну, там такая процедура, чтобы была на счёте сумма.

-Сейчас она, по-моему, равняется трём с половиной тысячам евро, если не ошибаюсь.

-Да-да. Её надо, понимаете, её надо в один день вынуть и положить, понимаете. Ну это тоже…

-Может быть проблематично, согласен.

-Да, сразу её положить и всем показать, что у тебя эти деньги есть. В общем, с этим проблемы, потому что искали, занимали и пр. Потом это очереди естественно. Ну, сейчас это проще, онлайн там, кабинет, заходи…

-Да, сейчас онлайн регистрация. Приходишь в назначенное время, тебя принимают и никакой практически живой очереди нет.

-На тот момент это только было начало, только это всё начиналось. И вот мы приехали туда, мы там простояли с этими очередями, потом была проблема, потому что жена у меня приехала по визе. Виза заканчивалась, нужно было выехать опять в Россию, опять эту визу оформить, опять заехать, т.е. вот эти сроки, которые были в визе прописаны, — они не позволяют за эти сроки быстро оформить все документы на вид на жительство. Ну т.е. тут опять такая вот процедура очень длительная. Потом ещё справки. Нас просили справку о несудимости у жены.

-Столкнулись ли вы с какими-то именно бюрократическими проволочками?

-Ну конечно, да. Бюрократия была, она присутствовала. Ну, слава Богу, что вот нам всё-таки очень хорошо помогал Департамент миграции. Там нам очень сильно помогли, потому что когда опускаются руки, уже не знаешь, в принципе, что делать, я приходил туда и просто просил: “Помогите! Ну, я не знаю, что делать, ну хоть подскажите, что, куда пойти, куда чего?”. И вот они как-то помогали, помогали, с переводами помогали…

-Скажите, пожалуйста, такой момент. Как с языком?

-С языком проблема. Дело в том, что как наша фамилия оказалась в республике Коми? Это моего деда в 1945 году, по-моему, его выслали в Республику Коми. И у деда была проблема в том плане, что он плохо говорил на русском, с большими трудностями. Он, в общем, поклялся, что его дети не столкнулся с этими трудностями, с этими проблемами, и поэтому его дети все идеально разговаривают на русском языке. Но с литовским проблема. Литовский язык особо не культивировался у нас в семье. Я обучался литовскому языку, там летние курсы были литовского языка, ездил на эти курсы.

-А скажите, пожалуйста, как дела обстоят с языком у ваших детей и у вашей жены?

-Я вам хочу сказать, что мы, когда сюда переехали, жена пошла на курсы. Сначала мы вместе пошли на курсы, а потом она одна ходила. Так жена, она сейчас лучше разговаривает на литовском языке и она переводит лучше, чем я. Дети — они ходят в русскую школу им. Карсавина, они изучают литовский язык. Они понимают, они могут переводить, но это всё как по школьной программе. Так, чтобы свободно разговаривать, такого пока ещё нет.

-Андрюс, я слышал о вас, что вы, пройдя огонь, воду и медные трубы, потом вследствие очень много помогали своим согражданам, соотечественникам, не знаю, как тут правильнее даже сказать, именно в оформлении каких-то документов и, скажем так, где кому помочь советом дельным каким-то или что-то подсказать. Было ли такое?

-Дело в том, что я был председателем литовской общины у себя в городе. И дело в том, что вот как-то уже шлейфом сложилось, что ко мне люди шли за советом, спрашивали, интересовались и всё. Я для того, чтобы одно и тоже не говорить всем подряд, я создал в социальной сети “ВКонтакте” группу “Литовское братство”, и все вот эти вопросы, все вот эти проблемы я там постоянно описывал, с чем можно столкнуться. То, что мне помогали люди, вот буквально по крупицам собирал там. Что там, что-то услышал, мне там говорили: “А вот обратись на такой-то сайт, такой-то… вот там Конституция литовская в переводе, вот это сайт такой-то, там построчный перевод…”. И я вот эти все, всеми этими ссылками делился с людьми, и потом, в итоге, у меня там набралось столько людей! Не только с Сыктывкара, там со всего мира у меня там сидят, в этой группе, и все задают вопросы, ищут родственников. Я больше скажу. Я где-то 20 человек, мы с отцом с моим, может быть, чуть больше, помогли людям, которые вот сюда хотели переехать и которые получили паспорт литовский. Они с нуля абсолютно выходили на нас. Мы за эти услуги никогда деньги не брали. Люди обращались просто вот по инициативе своей: “А как бы нам вот приехать? У нас вот есть корни.” И мы начинали по чуть-чуть, по чуть-чуть помогать-помогать-помогать. И в итоге, потом, через какое-то время, нам уже этот человек отписывается, говорит, что “я вот там, где-то в Укмерге живу, я уже переехал, спасибо вам большое”. И вот таким образом мы до сих пор ведём людей. Люди, которые хотят, допустим, приехать. Сейчас нет такого, что вот они, всё, они потерялись. Если человек обращается к нам, к примеру, можем вместе его до победного, до конца. Поэтому нам есть, чем гордиться.

-Давайте разбавим эту бочку мёда небольшой всё-таки ложечкой дёгтя. Помимо Департамента миграции, как другие государственные учреждения способствовали вам в решении этих проблем? Шли ли навстречу в плане языка? Шли ли навстречу в плане заполнения документов? Может быть, ещё какая-то помощь?

-Ну проблема есть, она существует. Это проблема всё-таки с языком. И я уже не говорю про разговорную часть, там в магазин сходить или там в кафе посидеть. Это отдельный язык. А я говорю вот сейчас именно о том языке, который непосредственно нужен в оформлении документов. Это юридический такой язык. Здесь, конечно, возникли проблемы. Не все сайты имеют вот такое, что вот можно автоматом перейти на русский язык. Даже если можно и перейти на русский язык, ну, до какого-то там, до определенного порога, там дальше уже идёт какой-то перевод непонятный. С этим, конечно, проблемы есть и были. Много раз говорили, что раз вы приехали, типо, сюда, что вы не говорите? Или вот у вас есть паспорт литовский, что ж вы не учите литовский язык? В общем, таких проблем масса насчёт языка. Людей достаточно, которые хотят подколоть этим как-то. С одной стороны, чего обижаться? Мы, когда ехали сюда, мы знали, куда мы едем. И мы понимаем, что, если бы мы приехали там куда-нибудь, условно говоря, там не знаю, в Америку или в Англию, там бы вообще на нас смотрели с такими шарами и говорили: “Что же вы? У нас здесь русских школ нет. Извините!”. Ну мы как бы нормально к этому отнеслись.

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