Listen to «Интервью с координатором проекта “Renkuosi Lietuvą” Эмилией Олешкевич» on Spreaker.

-Эмилия, здравствуйте!

-Здравствуйте!

-Эмилия, расскажите, пожалуйста, в двух словах с чего вообще начался проект “Renkuosi Lietuvą”?

-Проект “Renkuosi Lietuvą” начался в 2015 году. Сам проект основан Международной организацией по миграции, но финансируется Министерством внутренних дел Республики Литва. Основная цель проекта изначально заключалась в том, что мы консультируем граждан Литвы, которые вернулись из эмиграции или… …или планируют возвращаться… Да, планируют вернуться, но спустя какое-то время мы заметили что к нам также обращаются иностранцы.

-Давайте уточним из каких стран.

-Это могут быть граждане ЕС, могут быть граждане из Индии, Пакистана, которые приезжают в Литву учиться, скажем так, студенты. Нередко это супруги, допустим, граждан Литвы, и также граждане бывших стран СНГ: Россия, Беларусь, Украина, средняя Азия.

-Скажите, пожалуйста, по каким вопросам они к вам обращаются?

-Спектр вопросов очень обширный: всё связанное с переездом, как получить вид на жительство, как обосноваться в Литве, иногда даже как поменять водительское удостоверение или как арендовать жильё. Если есть дети, то также актуальны вопросы, связанные с учёбой, со школой.

-И что в этом случае является вашей функцией?

-Ну, у нас есть сайт. Там очень много информации на 3 языках: на английском, русском и литовском. Скажем так, на государственных сайтах информацию на русском языке найти сложно, поэтому это была бы первая помощь, скажем так, которую люди сами могут узнать и прочитать подробную информацию на русском языке. Если у них остаются какие-то вопросы, они могут к нам обратиться на бесплатную консультацию.

-Подробнее, пожалуйста. Как её получить?

-Её можно получить многими способами.

-Т.е., в первую очередь, это ваш сайт. Адрес?

-Адрес www.renkuosilietuva.lt. Или также у нас на сайте есть русское название проекта “Я выбираю Литву”, поэтому если вы, допустим, наберёте в поисковике “центр информации по миграции я выбираю Литву”, то вы тоже сможете нас найти.

-Просто ради интереса. Сколько человек задействовано в вашем проекте?

-На данный момент в нашем проекте ты задействовано пять человек.

Пять человек, которые обрабатывают кучу звонков и осуществляют любую посильную и непосильную помощь возвращающимся в Литву гражданам Литвы и приезжающим в Литву гражданам из третьих стран. Да, именно так. У нас пять человек. Есть директор проекта.

-Один человек. Значит, уже четыре человека осуществляют, да?

-И фактически четыре человека, которые консультируют. На русском языке консультируют у нас два человека — я и моя коллега. Остальные консультируют также на литовском и английском языках. Сейчас у нас множество клиентов. Мы посчитали, что в день мы консультируем около 50 человек.

-И консультируете, конечно же, по любому вопросу, верно?

-Почти по любому вопросу. Просто из-за того, что мы не сотрудничаем с

частными организациями, иногда эти рекомендации являются обобщенного характера. Но поскольку многие иностранцы ещё находятся в своей стране, не находятся физически в Литве, им иногда даже самим бывает сложно найти эту общую информацию. Поэтому иногда достаточно, допустим, какой-то ссылки или просто направить, что вот, допустим, есть такие организации или такие проекты, вы можете туда обратиться по поводу жилья или по поводу какой-то помощи юридической, но конкретно кого-то рекомендовать в этом случае мы не можем, если это частное предприятие. Если это государственные, то тогда конечно, без проблем.

-Помогаете ли вы людям заполнять документы?

-Иногда приходится. Иногда люди приходят, допустим, по поводу гражданства, поскольку все документы, связанные с гражданством Литвы, заполняются на литовском языке. Иногда к нам приносят. Допустим, мы помогаем, ну, не то чтобы собрать пакет документов, ну просто говорим, что вот вам нужны вот именно эти документы, вам нужен либо их перевод, либо апостиль, это вы можете сделать там и там, и тогда иногда помогаем заполнять анкеты на визы, на ВНЖ (вид на жительство). Поскольку сейчас, допустим, анкета на ВНЖ заполняется электронно, её можно заполнить только на английском и литовском языках.

-Фактически происходит консультация онлайн?

-Да, в основном мы консультируем онлайн, потому что 60% наших консультаций осуществляются через сайт. Ну и также какой-то процент по телефону и какой- то процент по почте.

-Скажите, пожалуйста, что следует, например, знать иностранцу, который хочет перевезти сюда свою семью?

-Чаще всего эти вопросы связаны именно на каком основании члены семьи

могут получить вид на жительство, потому что не во всех случаях, если

иностранец приезжает работать, он может сразу перевезти свою семью. Очень часто необходимо подождать 2 года или только при получении постоянного вида на жительство, т.е. тогда следует подумать, допустим, может ли моя жена тоже получить вид на жительство на основании работы или на основании учёбы. Если дети могут уже ходить в школу, тогда они могут получить ВНЖ на основании школы. И в некоторых случаях мы именно советуем такой вариант, потому что, скажем так, разъединение семьи — это не самый удобный, не самый хороший вариант, поэтому если все хотят приехать в Литву, то просто нужно подумать… …как удобнее это сделать и с меньшими потерями. Да, именно так.

-Я понял. Давайте ещё раз напомним, как можно найти ваш сайт, и помимо сайта есть ли еще какая-то страница в Facebook? Любая информация о вас.

-Да, нас можно найти на сайте www.renkuosilietuva.lt. или если вы, допустим, будете искать, вы можете написать “центр информации по миграции я выбираю Литву”. И также у нас есть страничка в Facebook, тоже называется “Renkuosi Lietuvą”.

-Эмилия, большое спасибо, что пришли к нам. И я хочу пожелать удачи вам с вашим проектом! Вы делаете большое дело.

-Спасибо вам.

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