Интервью с министром Министерства здравоохранения Литвы Аурелиюсом Веригой

Listen to «Интервью с министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой» on Spreaker.



– Какова последняя информация к этому моменту?

— Установлено 18 случаев заболеваний коронавирусом, и последний случай, который сегодня ночью установлен в Паневежисе, к сожалению, — уже случай из группы риска. То есть, это пожилой человек, которому уже нужна сложная медицинская помощь.

– Какова ситуация с медицинскими учреждениями? Все ли готовы?

— На этой неделе должны стартовать мобильные пункты, куда люди с симптомами заболевания смогут приехать на своих собственных машинах для того, чтобы сделать проверку, сделать тест на заболевания. В принципе, все те, кто болеют и попадают в Литву через аэропорты или другими путями, — они до сих пор обращаются в пять больших больниц страны, которые и занимаются лечением этих больных.

— Какую помощь граждане страны могут сегодня оказать медикам? Потому что мы понимаем, что одна из самых главных задач — чтобы медики оказывали необходимую помощь нуждающимся.

— Просто придерживаться карантина.

— Но вот как не поддаваться панике? Люди всё равно ищут информацию в разных источниках. Кому вы рекомендуете доверять?

— Надо меньше всего смотреть информацию в социальных сетях, потому что есть много разной непроверенной информации. Мы стараемся как можно быстрее обновлять всю информацию, которую получаем. Эту информацию можно найти у нас на сайте sam.lrv.lt. Также мы в Литве организовали «Горячую линию» 1808, куда люди могут позвонить и получить информацию о своём здоровье или спросить, если им что-то не ясно. Вот этим источникам я бы действительно рекомендовал верить. А людям, которые пользуются интернетом на русском языке, можно найти информацию на сайте Всемирной организации здравоохранения. Там есть переводы, вся новая информация о коронавирусе на русском языке, — я бы рекомендовал читать эту информацию.

— И последний вопрос. Рекомендации, которые мы тоже озвучиваем, — это лучшее лекарство от еще более критической ситуации. То есть, надо следовать рекомендациям?

— Максимально точно. Вы абсолютно правы. И насколько мы поверим вот этой информации, — от этого будет зависеть, насколько болезнь распространится в стране. И действительно, на этот момент самая главная рекомендация — это оставаться дома, и особенно это относится к людям, которые являются группой риска, 60 — 65 лет и старше. А к другим — просто просьба помочь этим людям, чтобы они могли купить пищу, чтобы они могли купить лекарства. А если у вас есть соседи, которые являются этой группой людей постарше, — просто помогите им, чтобы они не ходили по магазинам, не ходили по аптекам, и не заразились.

— Спасибо вам большое. Вот ситуация на эту минуту в Литве.