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Интервью с руководителем представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдасом Пранцкявичюсом

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Это интервью, которое мы представляем совместно с представительством Еврокомиссии в Литве. С вами Анжелика Орленок, здравствуйте. Тема сегодняшнего дня – брексит и его последствия для жителей Литвы. Наш собеседник – руководитель представительства Еврокомиссии в Литве Арнольдас Пранцкявичюс.

– Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, об изменениях, которые вступили в силу с этого года.
– На самом деле, есть очень хорошая новость – то, что Eвропейскому Союзу и Великобритании удалось еще до конца года достичь соглашения о будущих отношениях. И то, что 1 января мы смогли избежать неизвестности, хаоса, неудобства как для предпринимателей, так и для граждан.
С 1 января вступил в силу новый договор, который должны будут подтвердить Европейский парламент и Европейский совет. Конечно, с одной стороны, многое меняется, но вместе с тем появляется больше ясности. Что же меняется?
Этот договор – договор о свободной торговле. А значит, сохраняется свободная торговля – она будет без таможен и квот. И это очень важная новость, потому что торговля продолжится между странами на выгодных условиях. Однако свободное передвижение товаров заканчивается. Нас ждут таможенный контроль и проверка товаров, а это уже дополнительная нагрузка для людей, которые эти товары перевозят. Процедуры станут дольше, на границе будет больше проверок. Кроме того, не останется свободного обмена услугами. О передвижении товаров соглашение достигнуто, об услугах договориться не удалось. Компании из Великобритании не смогут предоставлять услуги в ЕС свободно и на старых условиях. Ну и еще одно болезненное последствие брекзита – то, что не останется свободного передвижения между Евросоюзом и Великобританией. Граждане Великобритании больше не смогут свободно работать или учиться в Европейском Союзе. И, наоборот, граждане Евросоюза больше не смогут долго работать на территории Великобритании или получать обучение без виз.
Однако достигнуто соглашение, что кратковременные визиты – до 90 дней в Европейском Союзе, и до 60 дней в Великобритании – можно будет делать без виз. Так что в целях туризма или путешествий можно будет пересечь границу Великобритании по паспорту без визы. А вот в случае, если гражданин Евросоюза планирует учиться, работать, или быть дольше указанного срока, ему придется получать, соответственно, рабочую визу или визу для обучения. Наверное, это самое главное изменение для людей, ведь с 1 января уже окончательно не остается свободного перемещения между Евросоюзом и Великобританией.
Еще одно очень важное изменение – для студентов, поскольку для студентов, которые поступят осенью в университеты Великобритании, не остается льготных условий обучения. Граждане Евросоюза не смогут обучаться как жители Великобритании, и должны будут придерживаться правил, предусмотренных для граждан третьих стран. Поэтому понятно, что вырастет цена за обучение, изменится система кредитования и т.д. Обучаться в Соединенном Королевстве уже не будет так просто, как раньше.
Те граждане Европейского Союза, которые сейчас живут в Соединенном Королевстве, которые оформили документы о постоянном месте жительства и резидентство в Великобритании, – для них ничего не изменится. Они смогут пользоваться всеми теми же условиями, которые были и ранее. То же самое относится и к студентам, которые начали обучение до 1 января этого года.

– Это означает, что больше работы теперь появится у сотрудников консульских отделов?
– Консульские отделы уже сейчас работают как в посольстве Литвы в Соединенном Королевстве, так и в посольстве Великобритании в Литве. Однако, я думаю, что в рамках договоренностей их работа будет усилена. Поскольку ожидается больше обращений со стороны граждан по поводу документов – особенно тех, кто будет обращаться по поводу постоянной работы или виз для обучения. Скорее всего, посольство в Вильнюсе будет основным учреждением, в которое надо будет обращаться по этому поводу.

– Наверное, для некоторых направлений бизнеса – например, посылочного, – теперь наступают не лучшие времена?
– Весь бизнес и дальше сможет расширяться, однако придется приспособиться к новым требованиям. Как я и упоминал, обеспечено свободное передвижение товаров между странами. Отменены тарифы и квоты, что является очень важным для расширения и роста бизнеса. Однако неизбежно будет больше проверок и таможенных процедур. То же самое касается почтовых отправлений – для каждой посылки нужна будет своя декларация. Будут также применяться сборы, которые раньше не применялись. Поэтому посылочный бизнес подорожает, людям придется платить больше за посылки в Великобританию, по сравнению с посылками на территории ЕС.
С самого начала переговоров по брекзиту мы говорили о том, что уход Великобритании из Европейского Союза приведет ко многим изменениям. Это очень болезненное решение, хотя мы его и уважаем, ведь это решение приняли граждане Великобритании на референдуме. Однако с самого начала было понятно, что этот развод будет болезненным.
Ну а хорошая сторона договора – в том, что он смог уменьшить возможные последствия и поможет придерживаться правил обеим сторонам. И еще этот договор описал новую систему управления между Евросоюзом и Великобританией. Что это означает? Если в будущем у нас появятся конфликтные ситуации по поводу договора или его осуществления или, например, разных стандартов в сфере охраны окружающей среды или в других сферах, то в этом договоре описан механизм решения таких конфликтов. Так что хорошая новость – в том, что наши связи не прерваны и будут основываться на доверии, на этом договоре. И Соединенное Королевство останется близким, и очень близким, партнером Европейского Союза.

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