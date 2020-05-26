Listen to «Интервью с сотрудником Центра беженцев и мигрантов при “Красном кресте” Габриэле Вайтулёните» on Spreaker.

-Габриэле, здравствуйте!

-Здравствуйте!

-Габриэле, расскажите, пожалуйста, подробнее о деятельности вашего центра.

-Мы находимся в Каунасе, у нас есть центр при литовском “Красном кресте”, каунасский центр, и мы находимся в Старом городе Каунаса, если вообще точно, так наш адрес — ул. Св. Гертруды 18А. И мы работаем с мигрантами и беженцами. Во-первых, хочу сказать, что все-все услуги, которые есть в нашем центре, они бесплатные. И мы занимаемся, как бы самые основные наши деятельности, так это будут социальные консультации; поиск работы; помощь с трудоустройством; психологическая помощь; разные мероприятия; консультации юриста; мероприятия по гражданской ориентации, так это будет такие как бы курсы о Конституции, о разных системах в Литве, как, например, работает система здравоохранения, как платить налоги, как действуют всякие законы и т.д. И потом есть изучение литовского языка, и это наша самая-самая популярная деятельность. Если хотите в нашем центре учиться, так надо чуть-чуть подождать, потому что большая очередь людей.

-Одним словом, вы оказываете всяческую помощь приезжающим в Литву людям?

-Да-да. Например, если брать нашу деятельность “социальное консультации”,так эти социальные консультации, если так подробнее на них посмотреть, так это все жизненные вопросы, с которыми может столкнуться человек, который приехал в Литву. Так это и помощь с документами, и помощь сориентироваться в нашей медицинской системе, и всякие вопросы, как там заплатить за что, как заказать какую-нибудь справку, кто как находится, как работают системы и т.д. там, и посредничество между миграцией, и посредничество между другими учреждениями как бы. Ну, самые-самые разные жизненные вопросы.

-До этого у меня было интервью с директором Департамента миграции Литвы и она сказала, что у очень многих приезжающих в Литву, в первую очередь, большая проблема найти жильё. Помогаете ли вы как-то в поисках жилья?

-Смотрим как бы по каждому случаю индивидуально, но если есть большая потребность, конечно-конечно, можем помочь. Мы как бы не имеем какого-то жилья, которые можно предложить человеку, но можем посредничать.

-Скажите, пожалуйста, когда вы посредничаете, владельцы квартир уже как-то более благосклонно смотрят на приезжающих в Литву?

-Ну тут как бы очень разный опыт, потому что арендаторы они больше

понимают, кто ищет, потому что иногда бывает такое, что они даже, ну, думают, что приехал иностранец, так я, ну, просто с ним не буду даже пробовать говорить, а потом, если ты объясняешь ситуацию, они тогда понимают и меняют свой взгляд.

-Вы до этого рассказывали про мероприятия. Расскажите подробнее, что за

мероприятия вы проводите в своём центре? Какого рода эти мероприятия? Это какие-то концерты? Это какие-то выступления? Это какие-то народные танцы, пляски? Что это?

-У нас мероприятия, ну, как бы они тоже очень-очень разные, потому что и наши клиенты очень разные, и мероприятия очень разные. Самые-самые

популярные так это, конечно, связанные с песнями — концерты, где собираются люди и какие-то свои таланты показывают, так это и играют на гитаре, и на пианино, и поют или народные свои песни. Вот такая деятельность очень популярна. Потом есть как бы мероприятия, которые имеют какую-то конкретную цель, например, как развить свой бизнес, например, в Литве.

Приглашаем какого-нибудь консультанта, ну, уже человека, который профессионал в этом и он уже может объяснить, например, что это такое

индивидуальная деятельность, какие есть налоги, как свою идею превратить в реальность, и т.д. и т.д. Так это уже не такие популярные, не такой большой аншлаг, но они уже имеют конкретную такую свою аудиторию, и люди вот тоже очень этим пользуются. Потом, может быть, например, там для женщин и детей какие-то мероприятия, так это более уже связано с рукоделием, готовить еду какую-нибудь национальную, и т.п. Потом, конечно, связано с праздниками национальными. И литовскими и не только литовскими. Так ну, говорю, очень-очень разные.

-Габриэле, ну и последний вопрос, наверное. Расскажите, пожалуйста, как вас найти?

-Нас можно найти на Facebook’е. Самое главное — это наш Facebook “Red Cross Kaunas”. Потом есть у нас электронная почта — kaunas@redcross.lt. Конечно, есть номер телефона 8-656 96766, и там можно обращаться по любым вопросам, и мы уже смотрим, какой коллега больше может вам помочь, потому что мы тоже работаем в разных сферах и т.д., но это наш общий телефон. И пожалуйста, не стесняйтесь, обращайтесь, и будем искать ответы.

-Габриэле, вам большое спасибо! Вы делаете действительно большое дело, поэтому удачи и здоровья вам и сотрудникам вашего центра!

-Спасибо вам большое и спасибо большое, что пригласили.

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