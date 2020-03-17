Listen to «ТЕМА ДНЯ — коронавирус, интервью с вице-министром министерства здравоохранения Литвы Альгирдасом Шешельгисом» on Spreaker.

Тема коронавируса не с cходит с новостной повестки дня, и ближайшие дни, к сожалению, не станут исключением. Мы связались с вице-министром министерства здравоохранения Литвы Альгирдасом Шешельгисом и задали ему несколько вопросов.

— Какую информацию можно предоставить к этому часу, что самое важное нам надо знать?

— Конечно, очень важно, чтобы все знали: новые случаи коронавируса, которые фиксируются в Литве – это у приезжих людей, которые возвращаются в Литву со всего мира. Пока у нас вирус еще не распространяется. Это означает, что у нас еще не зафиксированы случаи, когда люди заразились от людей, живущих в Литве, которые нигде не были. Чтобы избежать этого распространения вируса и чтобы контролировать те случаи, которые привозные, – мы должны относиться ко всему ответственно, выполнять те требования, которые были приняты постановлением правительства в субботу. В данный момент в республике карантин. И тут самое главное, чтобы люди ответственно отнеслись к тем рекомендациям, которые даются специалистами и министерством здравоохранения. Чтобы больше времени люди проводили дома, чтобы использовали методы и средства гигиены, чтобы дезинфицировали руки после каждого выхода, чтобы меньше времени проводили в общественных местах. Ну а если необходимо проехать на общественном транспорте, соблюдайте дистанцию между людьми. Дистанция, по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, должна быть не ближе одного метра, наши рекомендации — не ближе двух метров. И чтобы контакт не был долгим. Много таких требований, которые зависят не от правительства, а зависят от каждого из нас. И если мы будем соблюдать эти рекомендации и эти правила, мы практическим можем гарантировать, что мы и сами не заразимся вирусом, и не распространим его.

— Получается, что если мы все будем ответственно к этому относиться, вирус дальше не распространится?

— Безусловно. Это самое главное. Чтобы те требования, которые уже существуют, – соблюдались. Это ведь не просто кто-то выдумал и это наши пожелания. Это всемирный опыт, который передаётся в таких случаях. Требования нужно учитывать и выполнять. И тогда мы избежим того, чего не смогла избежать Италия.

— Телефон «Горячей линии» 1808 — когда звонить, а когда лучше не отвлекать сотрудников?

— Я думаю так, если вам что-то непонятно, конечно, лучше позвонить и выяснить, чтобы потом не наделать ошибок. Но лучше всего этот телефон может помочь тем, кто вернулся домой в Литву из каких-то поездок, и хочет что-то уточнить и узнать. Но я отмечу, что вся информация публикуется на сайте министерства здравоохранения http://sam.lt/.

— Ответственность за нарушение самоизоляции. Надо ли звонить в полицию?

— Дело в том, что сейчас, когда на государственном уровне объявлен карантин и высшая — третья — степень гражданской защиты, — это значит, что за невыполнение определенных требований предусмотрены санкции и наказания. В принципе, нужно самим быть ответственными и предупредить этого человека. И если не получается, то тогда, конечно, полиция имеет право и указания — реагировать на эти случаи. Но мы надеемся и всех просим, чтобы мы не доходили до такого. Конечно, если случаи злостного поведения будут — санкции, без сомнения, будут применяться. Но не будем запугивать людей. Давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы этот вирус не распространился. И вечно он точно не будет.