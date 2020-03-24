Listen to «Интервью с заболевшим коронавирусом» on Spreaker.



Идет вторая неделя карантина, и число заражений коронавирусом в нашей стране, к сожалению, пока не падает. Кто-то относится к этой информации философски и старается больше внимания уделять собственной безопасности, дезинфекции дома и и.д., а у кого-то она вызывает панику. Сегодня в нашем эфире — человек, у которого обнаружен коронавирус, и мы решили задать ему несколько вопросов.

— Здравствуйте, Павел. Скажите, пожалуйста, где вы находитесь сейчас?

— В Сантаришкес.

— А у вас отдельная палата?

— Двухместная.

— Как вы вообще узнали, что заразились коронавирусом?

— По прилету в Вильнюс. Я прилетел из Швеции. Замерили температуру. Была температура 37,4. Мерили тепловизором, топом мерили еще три раза еще термометром. И тогда вывезли меня в Сантаришки, в инфекционное отделение, где надо было подождать часов шесть и потом повели в блок снятия анализов. Потом я ждал результатов анализов где-то сутки, потому что был положительный результат анализов и мне его делали три раза. После третьего раза мне сказали, что результат положительный и оставляем Вас на карантин. В больнице у них есть специальные боксы, как палата, куда они привозят людей, где они ожидают результатов. И тотом их либо отпускали или у кого был положительный, вели в палату.

— То есть, получается, что из симптомов у вас была только невысокая температура? Ни насморка, ни кашля, никаких других симптомов.

— Из симптомов было — недостаток энергии. И был такой слух, что можно сделать дыхательный тест — задержать дыхание на секунд пятнадцать, и тогда Ты поймешь все ли с Тобой в порядке. Т.е. если этот тест провоцирует кашель или Ты чувствуешь, что Тебе достаточно сложно быть без дыхания пятнадцать секунд, для меня это был звонок, что со мной это было что-то не то.

— А страшно вам было, когда узнали свой диагноз?

— Нет. Может быть, я к этому был психологически готов. И в самолете уже ощущал, и в протяжении трех-четырех дней было такое состояние, что домой не попаду, а поеду точно куда-то в изоляцию.

— А почему? Потому что вы себя плохо чувствовали, или потому что в самолете было много чихающих, кашляющих людей?

— Нет, просто такое самочувствие было гриппозное, я бы сказал. Обычно гриппозное состояние у меня длится один день или два, а тут уже было на протяжении четырех дней.

— Как давно вы заболели?

— Шесть дней нахожусь в палате. Сейчас из симптомов у меня только дыхательные. После двух — трех дней у меня спала температура, ушла ломка. У меня делали снимок на легкие и обнаружили воспаление легких.

— То есть, сейчас вас уже лечат просто в зависимости от симптомов, да? От последствий вируса.

— Да, сейчас лечения как такового нету, просто идет наблюдения. Просто проверяется температура, давление, пульс. Какого-то лекарства не выписывается. Два дня буквально они мне выписали антибиотики. Они прекратили это лечение и сейчас только наблюдается.

— А вообще много людей сейчас в инфекционном отделении?

— Трудно сказать, потому что мы закрыты и я понятия не имею, пару дней назад слышал, что было человек сорок — пятьдесят. Пять минут назад видел, что коллегу моего выписали и с ним человек шесть выехало уже. Они уезжают на карантин, т.е. лечиться дома. У кого нету явных сильных симптомов, тех отпускают домой на лечение. Они подписывают бумаги, что они не могут никуда уходить из дома, т.е. Это такой полноценный домашний карантин.

— Какие советы вы могли бы дать другим людям? Как уберечься от вируса, что делать, если почувствовали какие-то симптомы…

— Может быть главное все-таки не паниковать и следить за правилами гигиены, руки чем чаще мыть и по возможности не выходить из дома и избегать массового скопления людей. Только, наверное это, я могу посоветовать. Трудно сказать, где еще можно подцепить эту заразу.

— Желаем Вам скорейшего выздоровления. Берегите себя и своих близких.