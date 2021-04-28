Новости Паутина

Инженер собрал бабушке ретро-консоль для связи с внуками в Telegram

Автор Эвелина Никанорова 22
Инженер собрал бабушке ретро-консоль

Испанский инженер Мануэль Лусио Далло собрал для своей бабушки специальное устройство для связи в Telegram, поскольку она не может совладать с современными смартфонами.

Как сообщает The Verge, устройство под названием Yayagram представляет собой большую консоль с микрофоном. Для отправки сообщения пользователь вставляет специальный провод в разъем с именем получателя, зажимает кнопку и проговаривает свое сообщение. Это сообщение уходит в мессенджер – как обычный войс месседж.

А когда оператор Yayagram получает текстовое сообщение, оно распечатывается на компактном принтере.

Cам изобретатель активно делится своим опытом и фотографиями устройства в своем Twitter.

В общении с журналистами инженер устройства объяснил, что его бабушке 96 лет, она живет с его родителями в Бургосе. Женщина страдает от проблем со слухом, что делает телефонные и видеозвонки проблематичными.

На создание консоли инженера вдохновили ограничения локдауна. Так как большинство внуков женщины живут далеко и не могут навещать ее.

Источник

Еще больше историй по ссылке

Метки:

Актуальные новости

Возвращаются ограничения на передвижение по стране

Особое внимание полиции – самоуправлениям с высокой заболеваемостью

Автор RUSRADIO LT
Полина Гагарина: Зима

Полина Гагарина: Зима

Автор Эвелина Никанорова
О праздничных елках и виртуальных забегах

О праздничных елках и виртуальных забегах

Автор Анжелика Орлёнок
Один из самых популярных мужчин в Tinder раскрыл секрет успеха

Один из самых популярных мужчин в Tinder раскрыл секрет успеха

Автор Эвелина Никанорова
Lietuvos sporto universitetas

Утвержден порядок поступления в вузы Литвы

Автор Анжелика Орлёнок
LEGO

LEGO опубликовала альбом со звуками шуршания кубиков

Автор Эвелина Никанорова
Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Автор RUSRADIO LT
Торговые центры в Польше откроются 1 февраля

Торговые центры в Польше откроются 1 февраля

Автор RUSRADIO LT

Выдача таблеток йода продлевается еще на месяц

Автор RUSRADIO LT