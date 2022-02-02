Иосиф Пригожин стал безупречным мужем Алисы Вокс

Экс-солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс выпустила клип «Супермен» на песню из своего свежего альбома «Алиса из Ленинграда». Клип «Супермен» Алиса посвятила своему любимому мужчине.

– На создание песни и клипа «Супермен» меня вдохновил мой мужчина, потому что для меня он настоящий герой этого мира, – говорит Алиса Вокс.

В ролике, сделанном в комиксовой стилистике, главные роли исполнили сама Алиса и продюсер Иосиф Пригожин, который предстал перед аудиторией в неожиданном образе.

Источник: InterMedia