Иранское телевидение прерывало трансляцию матча из-за оголенных коленей

Каждый раз, когда девушка появлялась в кадре, иранские режиссеры трансляции переключались на панорамный вид стадиона. Всего за один матч было больше сотни таких переключений.

Мэсси-Элис во время матча была в длинных гетрах и шортах, поэтому неприкрытыми фактически оставались только ее колени. Однако даже это, как утверждают иранские правозащитники, потрясло государственных телевизионщиков.

Iranian state TV channel cut away from live coverage of Tottenham versus Manchester United more than A HUNDRED times 'to avoid showing the bare legs of the female assistant referee'.#PL #seanknows pic.twitter.com/L0MN8mRLAk

— Sean Cardovillis (@sean_cardo) April 14, 2021