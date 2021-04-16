Новости Паутина Спорт

Иранское телевидение прерывало трансляцию матча из-за оголенных коленей

Автор Эвелина Никанорова 25
Иранское телевидение прерывало трансляцию матча из-за оголенных коленей

Государственный иранский телеканал прерывал трансляцию футбольного матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед», чтобы зрители не увидели оголенных частей ног женщины-арбитра Шан Мэсси-Эллис.

Каждый раз, когда девушка появлялась в кадре, иранские режиссеры трансляции переключались на панорамный вид стадиона. Всего за один матч было больше сотни таких переключений.

Мэсси-Элис во время матча была в длинных гетрах и шортах, поэтому неприкрытыми фактически оставались только ее колени. Однако даже это, как утверждают иранские правозащитники, потрясло государственных телевизионщиков.

В Иране более 40 лет женщинам было запрещено посещать футбольные матчи. Это правило отменили только в 2019 году по требованию ФИФА.

Источник

Еще больше спортивных новостей – по ссылке.

Метки:

Актуальные новости

В Клайпеде появилась Линия эмоциональной помощи мужчинам

Автор RUSRADIO LT
Зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 в ЕС

Зарегистрирована первая вакцина от COVID-19 в ЕС

Автор RUSRADIO LT
Вырубка елок запрещена

Вырубка елок запрещена

Автор RUSRADIO LT
Как научиться противостоять дезинформации

Как научиться противостоять дезинформации

Автор Эрнест Алесин
Литовская группа ВОСТОК-7 для RUSRADIO LT

Литовская группа ВОСТОК-7 для RUSRADIO LT

Автор RUSRADIO LT
В Вильнюсе появится первая научная лаборатория молекулярной биологии мирового уровня

В Вильнюсе появится первая научная лаборатория молекулярной биологии мирового уровня

Автор Анжелика Орлёнок
Урсула фон дер Ляйен: AstraZeneca должна выполнять контрактные обязательства перед Европой

AstraZeneca должна выполнить обязательства перед Европой

Автор RUSRADIO LT
Группа RASA

Группа RASA расстались

Автор Эвелина Никанорова

Возвращение легендарных Тома и Джерри

Автор Эвелина Никанорова