Ирина Тонева выпустила альбом из далеких метавселенных

Участница группы «Фабрика» Ирина Тонева выпустила в свет дебютный альбом своего сольного проекта Toneva. Пластинка получила название «Рroton».

«- Он приземлился на тарелку твоего сознания из далеких метавселённых, – представила новинку Ирина Тонева в своем инстаграме. – Вкушай! Танцуй! Светись!»

В «Рroton» вошло 12 треков, включая выпущенные почти пять лет назад композиции «На вершине» и «Давай». Свой сольный проект артистка называет отражением ее души и мировосприятия.

«- В наших песнях любовь имеет более глобальный и тонкий образ. Мы говорим о светлом одиночестве, которое внутри каждого иногда и через боль творит чудеса», – говорит Ирина Тонева.

Источник: InterMedia