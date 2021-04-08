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Иштван Квик – лидер SARE ROMA и повар ресторана GYPSY LOUNGE & GRILL

Автор Juliana Konova 24

“Саре Рома” родилась в 1998 году в Вильнюсе. Ее руководитель Иштван Квик бредил музыкой с детства.

Когда-то он стал инициатором создания ресторана Gipsy Lounge & Grill.

По его словам, аналогов заведению нет не только в Литве, но и во всей Европе. «Сколько я путешествовал, интересовался, не нашел такого места, где можно попробовать блюда цыганской кухни. А наши блюда, поверьте мне, особенные. Наш кочевой образ жизни — большое достоинство, переезжая с места на место, из одной страны в другую, мы могли научиться готовить самые вкусные блюда … А если еще прибавить цыганский вымысел, передаваемые из поколения в поколение секреты, а может и магию?!» — поделился автор идеи.

Среди предлагаемых блюд — гуляш по-цыгански, цыганский пирог Savijako, суп Humer и другие традиционные блюда цыганской кухни, а также заимствованные у других народов — пицца по-цыгански и бургер по-цыгански. Для гурманов блюда украшают золотом.

8 апреля – Международный День цыган — интернациональный праздник, который ежегодно 8 апреля отмечают по всему миру.

 

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