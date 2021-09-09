Иштван Квик – о наших общих ценностях и о фестивале Gypsy Fest

Совсем скоро состоится яркое веселое красочное мероприятие – Gypsy Fest Vinius 2021. Подробнее о фестивале расскажет человек, который знает о нем все. В гостях у Эрнеста Алесина – руководитель ансамбля Sare Roma, председатель общины ромов в Литве Иштван Квик.

– Половина шестого. Время, когда мы можем поприветствовать в своей студии: человек-оркестр, человек-повар, человек-душа. Привет, Иштван. Это был самый классный бургер последних времен в моей жизни. Сделанный твоими руками…

– С любовью!

– Завидуйте! Твое присутствие в нашем эфире говорит лишь об одном – что почему-то времена года поменялись местами. Традиционно мы встречались в апреле, чего в этом году не сделали.

– Ну, ты знаешь, мы уже давно, наверное, все привыкли, что мы уже сейчас не зависим от времён года – мы зависим от решения других источников. Когда нам жить и что нам делать.

– Хорошо. Значит, цыганские боги сказали тебе, что Gypsy Fest пройдет…

– …не то что сказали, а просто приказали: это будет 19-го сентября.

– То есть, 19 сентября, в воскресенье, на Ратушной площади, мы встречаемся и видим парад.

– Да!

– И цель парада – добраться до гала-концерта, да? Традиционно уже. Значит, вообще Литва в последнее время славится парадами. У вас берут пример разные люди, собираются… но там нигде не было музыкального парада.

– Вот это слово “парад”, которое в моем понимании было очень красивое шествие, когда люди ходили…

– …испортили?

– Нет, не то что они испортили. Люди начали бояться каких-то массовых…

– …это будет классный парад.

– У нас же совсем другое! Мы же несем… что мы несем? Мы несем музыку, мы несем краски…

“Все мы люди разной национальности. Но у нас с вами – общие ценности!”

– Слушай, ты на обложке плаката, который я видел, посадил людей не цыганской национальности, не ромов…

– А ты видел, какой там лозунг?

– Так, какой же там лозунг?

– Так, вот что там написано? Люди разной национальности – вот все мы – люди разной национальности – но у нас с вами общие ценности. Что, на самом деле, правда. Не нужно забывать, кто мы – евреи, цыгане, татары, и так далее, поляки, русские – все!

– …поляки, русские, белорусов сколько приехало. Зовем украинцев, караимов, всех зовем, да?

– Да! У всякого человека – свои ценности. Даже, я скажу, литовцы те, которые живут в Вильнюсе, и которые живут, например, в Плунге, жемайтийцы, у них тоже есть свои ценности. Об этом не надо забывать.

– Ребята, но собираемся, значит, 19 сентября. Соответственно, сначала на Ратуше, а потом идём на концерт во дворик библиотеки им. Мицкявичуса. Это уже тоже традиционно. Достаточно места, много гостей. Значит, литовская элита и Катажина Звонкувене! Уу! Аа!

– А почему нет? Катажина с нами всегда!

– Наша любимая. Для нас, для радио.

– Она замечательная! Она несёт в себе столько энергетики хорошей!

– Ты – лучший мальчишка в нашем эфире, а она – лучшая девчишка! Так, хорошо. Элита литовской эстрады. Гости традиционные – Чехия, Эстония, что я забыл? Латвия?

– Латвия. И специальный гость – Рикардо Квик, который согласился приехать…

– Так, однофамилец твой?

– Который согласился приехать на наш фестиваль. Это было для меня такой неожиданностью! Просто, на самом деле, Рикардо Квик – он нигде не концертирует. Он есть цыганский пастор, который поёт только в цыганских церквях.

– Слушайте, если вы вообще верите, что обращение к всевышнему, или к силам большим – оно неважно, на каком языке, – вам как раз на этот фестиваль. Заодно все будут здоровы, как я понимаю.

– Он благословит наш фестиваль.

– Благословит наш фестиваль. Слушай, ты уже и так благословлен, с другой стороны. Иштван, и все-таки. Ты – самый многокультурный мне известный человек. Представитель ромов, который и борется за права общины, и который выступает. На своем концерте ты поешь и на португальском, и на русском, и на литовском. На французском поёшь? Я просто спрошу.

– Ты знаешь, французы и ромы – это вообще отдельная тема.

– Ну и слава богу. Это разошлось или это сошлось?

– Абсолютно сошлось. Ведь на Эйфелевой башне много лет выступали кто, ты знаешь?

– Конечно! Ребята, мы же знаем, что лучший шансон французский – это…

– Абсолютно! Где бы ни ступала цыганская нога, она там оставалась надолго.

– Ты мне обещал, что мы продолжим. Не только Элвис Пресли, на самом деле, представлял вашу большую общину. Мы приглашаем всех на концерт. Сейчас для вас будет петь в нашем эфире – в записи, конечно, – в этот раз, но в следующий раз вживую – Иштван Квик и его замечательный коллектив. Пусть у вас в доме будет мир! 19 сентября в календаре – Gypsy Fest, Вильнюс. Место встречи изменить нельзя. Все подробности – на сайте RUSRADIO LT.

– Спасибо, RUSRADIO. Вы – самое многонациональное радио нашей страны. Огромное вам спасибо, что вы есть. За вашу поддержку. Любим вас, обнимаем и ждём вас на нашем фестивале!

Дополнительная информация – по ссылке.