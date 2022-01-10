Что почитать

Искусство малых шагов: три отличных сборника рассказов и сказок

Автор RUSRADIO LT
Искусство малых шагов: три отличных сборника рассказов и сказок
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В сегодняшнем выпуске раздела «Что почитать» – три отличных сборника так называемой короткой прозы. Это подборки сказок для самых маленьких, рассказов для подростков и футуристических зарисовок для взрослых.

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Хочу новую сказку (Росмэн, 2021) 4+

Долгожданное переиздание сказок современных писателей. В сборник включены финалисты премии «Новая детская книга» последних лет. Каждая сказка сборника — это мир выдумки, доброты и смеха. Приключения капитана Борща или монологи бассета Фроси, ой-сказки от Деда и расплетайки от Тайки — все читается на ура!

Искусство малых шагов: три отличных сборника рассказов и сказок

Полное погружение (Волчок, 2021) 10+

Сборник подростковых рассказов современных авторов о том, как самые обычные дни ведут к неожиданным внутренним открытиям. Здесь есть трогательные истории и фантастические задумки, есть злободневные отклики на онлайн-обучение и пронзительные откровения. Такие рассказы хорошо обсуждать с детьми. В заключении опубликована подробная информация об авторах сборника. Многие рассказы можно найти на странице korafest.ru

Искусство малых шагов: три отличных сборника рассказов и сказок

Время вышло. Современная русская антиутопия (Альпина нон-фикшн, 2021)

Тринадцать рассказов современных авторов о возможном будущем: пугающем, привлекательном или откровенно гротескном. Миниатюрная форма требует предельной сосредоточенности и точности в описании, и каждый рассказ вмещает неповторимый авторский стиль. Этот сборник – прекрасный способ познакомиться с современными писателями на короткой дистанции текста.

Искусство малых шагов: три отличных сборника рассказов и сказок

Информацию подготовила Ольга Велавичюте, основатель проекта «Аренда детских книг в Литве» в Facebook.
Больше информации о книгах –  в рубрике «Что почитать».

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