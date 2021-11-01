Covid-19

Исландия, Лихтенштейн и Испания – снова в красной зоне

Автор Анжелика Орлёнок
Исландия, Лихтенштейн и Испания &#8211; снова в красной зоне
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Минздрав обновил список стран, поражённых коронавирусом. С сегодняшнего дня красную зону пополнили Исландия, Лихтенштейн и Испания.

Исландия и Лихтенштейн переместились в красную зону из жёлтой. Испания попала в красную зону не полностью: острова Фуэртевентура, Тенерифе и Гран-Канария остались в зелёной зоне, а Майорка – в жёлтой. Французский Реюньон из зелёной зоны переместился в жёлтую.

Требования к изоляции и тестированию остались прежними. Невакцинированные и непереболевшие COVID-19 люди, если они прибывают из красной зоны, обязаны пройти тестирование перед поездкой и отправиться на 10-дневную изоляцию по прибытии. Те, кто приезжает из жёлтой зоны, должны сделать тест перед поездкой и повторить его через 3-5 дней после прибытия. Им отправляться на изоляцию не надо. Путешественникам, прибывающим из зелёной зоны, надо только сделать тест на COVID-19 перед поездкой и заполнить анкету Центра общественного здоровья. К слову, последнее требование относится ко всем, вне зависимости от страны, из которой они прибывают.

Новый список действует с 1 по 8 ноября.

Требования для лиц, которые прибывают из стран, поражённых коронавирусом

Зона Анкета

Центра общественного здоровья

 Изоляция Тест на COVID-19

Не ранее чем за 48 час. до начала поездки
10 дней
ПЦР-тест не ранее чем за 72 час. до прибытия  или тест на антиген не ранее чем за 48 часов до прибытия
Красная и серая Да Да Да
Желтая Да Нет Да и повторный ПЦР-тест на 3-5-й день после прибытия
Зеленая Да Нет Да

* Изоляция и тестирование не нужны переболевшим или тем, кто привился по полной схеме вакцинации.

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