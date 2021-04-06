Использование вакцины «AstraZeneca» под вопросом

Решение по поводу дальнейшего использования вакцины «AstraZeneca» Минздрав Литвы примет после подтверждённых исследованиями выводов Европейского агентства по лекарствам. Подчеркнуто, что безопасность людей остается на первом месте, но спешить не намечено.

Сомнения по поводу данного препарата вновь разжёг один представитель Европейского агентства по лекарствам, заявив, что связь между вакциной «AstraZeneca» и редкими случаями тромбоэмболии есть.

Между тем на этой неделе британский регулировщик лекарственных средств примет решение о прививании этой вакциной молодых людей, особенно в возрасте до 30 лет. Это связано с сообщением о сформировавшихся тромбах у 30 привитых «AstraZeneca» пациентов. 7 из них скончались. Необходимо отметить, что в Великобритании хотя бы одной дозой вышеупомянутой вакцины уже привиты более 18 млн жителей.

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