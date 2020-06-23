Listen to «Исследование воды в Немане показало хорошие результаты» on Spreaker.

Вода реки Неман на территории нашей страны — нетоксичная, никаких ядовитых веществ в ней не обнаружено, показали исследования.

По данным Министерства окружающей среды, большей части вредных веществ – тяжелых металлов, органических и прочих соединений — в воде не обнаружено совсем, а концентрация некоторых – небольшая.

Пробы воды около Друскининкай и Алитуса были взяты на прошлой неделе после сообщений о том, что в Немане на территории Беларуси, около Гродно, массового гибнут рыба и другие водные животные.