Исследование воды в Немане показало хорошие результаты
Июнь 23, 2020 09:20
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Вода реки Неман на территории нашей страны — нетоксичная, никаких ядовитых веществ в ней не обнаружено, показали исследования.
По данным Министерства окружающей среды, большей части вредных веществ – тяжелых металлов, органических и прочих соединений — в воде не обнаружено совсем, а концентрация некоторых – небольшая.
Пробы воды около Друскининкай и Алитуса были взяты на прошлой неделе после сообщений о том, что в Немане на территории Беларуси, около Гродно, массового гибнут рыба и другие водные животные.