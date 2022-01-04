Исторический момент, контейнеры для елочек и другие новости

В столице – исторический момент: начались работы на месте будущего Национального стадиона. А во многих городах страны появились контейнеры для сбора Рождественских елочек. Об этих и других новостях читайте ниже.
Президент Литвы предлагает отменить чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Он также заявил, что «проблема с мигрантами в настоящее время уже решена», а при осложнении ситуации чрезвычайное положение можно ввести вновь.
Путешественник из Литвы Дарюс Вайчюлис завершил путешествие к Южному полюсу, достигнув конечной цели. Вайчюлис отправился в путь по Антарктиде 1 декабря. Cо своей экспедицией он планировал достичь Южного полюса за 35 дней, но в итоге уложился в 33 дня.
Исторический момент. Начинаются работы по демонтажу старых конструкций на столичной Шешкинской горе – на том месте, где должен появиться Национальный стадион.
Литовский аэропорт отзывает часть авиарейсов. Временно не будут летать самолеты в Тель-Авив, Львов, Бирмингем и другие города Европы, из Паланги самолеты не будут летать в Лондон. Авиакомпании указали, что большая часть авиарейсов отменяется на 1-2 месяца.
Интерактивная карта ESO теперь позволяет узнать, где и почему нет электричества. Карту можно найти на eso.lt/zemelapis.
Из-за переменчивой погоды и скользких тротуаров в понедельник в вильнюсскую Республиканскую больницу попало большое количество людей с травмами. По этой причине в Лаздинайской больнице приостановлены плановые операции. За последние сутки в больницу за помощью обратились 330 человек, 60 из них были госпитализированы. Травмы получили 179 человек – пока это «рекорд», обычно в больницу обращается в два раза меньше пострадавших.
Национальный центр крови продолжает кампанию вакцинации в крупных торговых центрах страны. Сегодня прививают в каунасском «Акрополисе».
Возле Каунасской Žalgiris арены начали возводить грандиозные конструкции. 22 января в 19:30 здесь начнется впечатляющее шоу музыки, движения и света Sukilimas («Восстание»). Для Каунаса оно станет символическим началом года в качестве Культурной столицы Европы – 2022.
Вильнюсское самоуправление представило карту с местами сбора елочек. Елки с площадок будут увозить с 6 по 31 января.
В Клайпеде специальные контейнеры для сбора елок будут до 10 января находиться по адресам: ул. Žardininkų, 16, ул. Kuncų, 5, ул. Liepų, 36 и ул. Kretingos, 27. О других местах для сбора елок можно узнать на странице городского самоуправления klaipeda.lt.
В Паневежисе тоже начался период сбора Рождественских елочек. Их надо сдавать в пункты сбора зеленых или крупногабаритных отходов. А тем, кто не может этого сделать, рекомендуется оставлять елочки на контейнерных площадках для сбора мусора. Но только до 14 января.
Создана первая настольная игра о Каунасском районе. Игровой набор состоит из 70 интерактивных карточек, магнитной основы карты-пазла Каунасского района, 49 магнитов и игровой книги. Игра подходит для разного возраста и разного количества игроков.
Традиционно 6 января, в День Трех Королей, самые талантливые народные мастера года будут увенчаны символическими золотыми венками. Премия «Золотой венок» – важнейшая оценка народных мастеров страны. Церемония пройдет в Культурном центре Молетай.
В Паланге в Празднике Трех Королей будут участвовать сами Три Короля и ангелы. Праздничное шествие начнется в 18:45 по завершении праздничной мессы в храме Успения Пресвятой Богородицы. Процессия двинется от Палангского костела к Курхаузу. А праздник, на который приглашают всех жителей и гостей города, начнется в 19:00 возле городской елки Паланги.