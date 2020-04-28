История о том, как карантин может сослужить хорошую службу

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На днях вступили в силу послабления карантина, позволяющие некоторым категориям специалистов вернуться к своей работе. В нашем эфире — парикмахер-колорист, стилист из Каунаса Елена Зиенене.

— Здравствуйте, Елена!

— Здравствуйте, Анжелика

— Ваша работа напрямую связана с контактом с людьми. Как на вас сказался период карантина?

— Кардинально. Так как живьем работать нам не разрешили. Я имею свой достаточно большой и стабильный круг клиентов и салон, где у меня обученные мои девочки помогают мне в работе. И наша работа до карантина — от 10 утра до 10 вечера, в поте лица, ежедневно… И очень было тяжело физически и морально, и вырваться из этого круга рабочего… И когда наступил вот этот неожиданный весь карантин — он, правда, неожиданно как-то пришел к нам, за день информация появилась. Сначала, конечно, был жуткий стресс и шок от того, что вдруг это колесо все, бешено мчащееся, остановилось. А потом через несколько дней наступил такой период счастья! Честно. Я была очень рада этому периоду карантина, когда вдруг наконец-то можно было вздохнуть, собраться со своими мыслями, проанализировать ту работу, которая была проделана. Спросить у себя: чего бы я хотела. И вот сейчас есть возможность что-то изменить — и куда я могу это изменить, и что я могу для себя сделать. И в этот период, так совпало, что ко мне обратилась стилист из Вильнюса — она стилист, дизайнер одежды — помочь со стилем в волосах и подсказать ее клиенткам — как, что правильно подобрать для нового образа, какой цвет волос и вот что, может быть, или поменять или “досовершенствовать”. И это дало новый глоток — это стали онлайн-консультации женщинам. Так вот родились наши онлайн-консультации, которые стали пользоваться достаточно большим успехом. И моя работа из офлайн, когда это прямой контакт с клиентом, где я больше технолог и колорист, превратилась вот в такую работу онлайн-стилиста. Без карантина я бы к этим мыслям, наверное, не успела дойти. Просто было бы некогда об этом задумываться.

— Так получается, что вам карантин даже немножко на руку сыграл?

— Даже не немножко, а “множко”.

— Сейчас появились некоторые послабления для парикмахерских. Как вы их оцениваете, как сейчас происходит работа у вас в салоне?

— Есть, конечно, некоторые трудности. Мы не вернулись к привычному ритму и к привычному образу работы, потому что это связано и с ограничениями по квадратным метрам — у нас в зале рабочем 25 квадратных метров, 3 рабочих места. Мы можем работать только два мастера — соответственно, по одному клиенту, на расстоянии. И нельзя, чтобы клиенты “наслаивались” один на другой, ждали, сидели. Поэтому это ограничивает, во-первых, и количество клиентов в день, которые могли бы к нам попасть, и вид работы. Так как основной профиль был все-таки — сложное окрашивание, исправление каких-то окрашиваний домашних, быть может. Какие-то сложные техники — они требовали обязательно присутствия помощи ассистента для мастера и долгого времени контакта. Такие работы мы сейчас брать не можем, поэтому сейчас мы можем, к сожалению, работать только с клиентами, с которыми мы контактируем около двух часов. Это корни — окрашивание корней, это какие-то тонирования, какие-то стрижки, и где не требуется присутствие помощи ассистента.