Listen to «Карантинные истории. История о том, как живется водителю троллейбуса во время карантина» on Spreaker.

Сегодня в нашей рубрике “Карантинные истории” — рассказ о том, как живется водителям транспортных средств за перегородкой в период карантина. У нас в эфире — водитель троллейбуса Елена Воеводова.

— Здравствуйте, Елена.

— Здравствуйте.

— Расскажите, пожалуйста, вот вы работаете водителем троллейбуса. Какой это троллейбус?

— Solaris. Это двухосные такие длинные паровозики.

— А как вам живется за этой вот перегородкой, которые появились в период карантина в салонах всех троллейбусов и автобусов?

— Если честно, так очень хорошо, потому что, во-первых, — это безопасность. Не открывается передняя дверь, то есть мимо меня никто не проходит. Это первое. Во-вторых, когда не было карантина и не было загородок, все-таки пассажиры и по телефону иногда разговаривают, и кашляют иногда. И когда это происходит на переднем сидении, конечно, не очень комфортно. А вот сейчас как раз очень комфортно, потому что все в масках, и все происходит внутри троллейбуса. А у меня безопасность полная.

— Но вам там не одиноко?

— Вообще, любому человеку не одиноко, если он самодостаточен или если у него есть какие-то интересы. А в рамках работы у меня все внимание на дороге.

— Скажите, пожалуйста, а работать технически, наверное, легче, когда у вас пустой салон, а не полный пассажиров?

— Во время карантина очень уменьшилось количество машин. Сейчас улицы достаточно пустые, практически скоплений машин нет. На дорогах свободно, и в троллейбусе в “час пик” бывает, что до 10, даже до 15 человек собирается. А вообще… Двое вышли, пять вошли, трое вышли — два вошли.

— А вы не опасаетесь того, что вирусы все равно могут скапливаться в салоне троллейбуса?

— Ну, вы знаете, вот к этому делу очень ответственно сразу подошло и руководство, и вся система. Потому что у нас тут же появились, во-первых, маски. Во-вторых, всем выдали на экипажи дезинфицирующие салфетки. Кроме этого, на кольце каждый абсолютно рейс, в обязательном порядке, протираются все поручни и все вот места, где сидения, где могут держаться пассажиры. А на вокзале — тоже в обязательном порядке — обрызгивают автобусы, обрызгивают троллейбусы. Поэтому уже так дезинфицируют троллейбус, как сейчас, во время карантина, — такого не было. Поэтому мы практически стерильные. Приезжаем на конечную, высаживаем пассажиров, дезинфицируют троллейбус, и только тогда я вот, когда на вокзал приезжаю, я уже еду — даже такой легкий запах остается. Пассажиры в абсолютно чистый троллейбус входят.