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Итальянец попросил полицейских встретить с ним Рождество

Автор Эвелина Никанорова 30
Итальянец попросил полицейских встретить с ним Рождество
Итальянец попросил полицейских встретить с ним Рождество

Житель итальянской Болоньи синьор Фьоренцо позвонил карабинерам утром в Рождество и попросил приехать к нему, чтобы провести время. Об этом сообщает La Repubblica.

«Со мной все в порядке, только никого нет, с кем бы я мог разделить рождественский тост. Если у вас есть свободный служащий, то не мог бы он зайти ко мне минут на 10, а то я совсем один», — сказал 94-летний мужчина.

Его навестили два полицейских. Синьор Фьоренцо сначала рассказывал анекдоты, а потом карабинеры подняли с ним праздничный тост и вместе созвонились с его родственниками.

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