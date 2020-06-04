Listen to «Итальянские выходные в литовской столице. Подробности праздничной программы» on Spreaker.

Столица Литвы, которая не раз уже привлекала к себе самое пристальное внимание зарубежной прессы своими яркими интересными инициативами, запускает новый проект. Учитывая, что и политики, и медики в этом году не рекомендуют отправляться в другие страны, эти страны сами придут к нам. Начиная с этой пятницы каждые вторые выходные Вильнюс будет перевоплощаться. Завтра, 5 июня, и на все выходные, столицу захлестнет атмосфера итальянского праздника. Как сказано на страничке проекта, atostogosvilniuje.lt, говорится, что все дороги ведут в Рим. Однако в эти выходные все дороги ведут в Италию в Вильнюсе. Нас ожидают итальянская кухня с ее неповторимыми кулинарными шедеврами и кофейными ароматами, зажигательная музыка, элегантные автомобили, и даже венецианский карнавал. Но — обо всем по порядку.

По всей столице будет организовано семь “итальянских” пространств. В Бернардинском саду появится семейная территория. Со старшими детьми здесь можно будет побродить с картой, принять участие в образовательных программах, ну а самых маленьких будут развлекать аниматоры. По вечерам здесь будут звучать самые красивые итальянские сказки на языке нашей страны. В сквере Константинаса Сирвидаса в Старом городе будет настоящий очаг итальянской культуры. Здесь можно будет узнать об итальянских обычаях и традициях, выучить самые популярные фразы, познакомиться с итальянской архитектурой в Вильнюсе, послушать итальянские мелодии и принять участие в викторинах.

В сквере Винцаса Кудирки можно будет слушать музыку и танцевать. В выходные дни здесь выступят более десяти литовских групп и исполнителей самых разных жанров. В квартале Стиклю обоснуется целый городок Боны Сфорца, миланской принцессы, которая была королевой польской и великой княгиней литовской. Здесь будут царить итальянская мода, кухня и музыка. А можно будет даже научиться делать настоящие витражи. Улицы Вокечу, Пилес и Савичяус пригласят в гастрономические и бутиковые туры с итальянским оттенком. И, наконец, в Ужуписе можно будет принять участие в Венецианском карнавале. А еще — конечно же, угощаться итальянскими кулинарными шедеврами, а вечерами под звездным небом — если повезет с погодой, — смотреть шедевры итальянской киноклассики. Итак, напомним, что экскурсии, ориентационные игры, плавание на гондолах начинаются уже прямо завтрашним утром. Венецианский карнавал пройдет днем в субботу. Но для того, чтобы не пропустить ничего интересного, лучше будет изучить всю программу итальянского уик-энда в литовской столице: govilnius.lt/italisko-savaitgalio-programa.