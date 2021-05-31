Новости Паутина

Итальянский художник продал невидимую скульптуру

Автор Эвелина Никанорова 27
Итальянский художник продал невидимую скульптуру

Художник из Италии Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро на аукционе Art-Rite.

Анонимный покупатель заплатил за невидимое произведение под названием «Я есть» порядка 15 тысяч евро. Первоначальная стоимость невидимой скульптуры была в 2,5 раза ниже. Об этом пишет Italy 24 News.

Как рассказал создатель скульптуры, она имеет размеры 1,5 на 1,5 метра и может поместиться исключительно в частном доме, предпочтительнее всего на открытом воздухе. Несмотря на то, что увидеть скульптуру никто не сможет, ее новый владелец имеет доказательство покупки – сертификат на право собственности на нематериальную скульптуру.

«Вы не можете увидеть скульптуру, но она есть. Она создана из пространства, мыслей и энергии», – передает Italy 24 News слова автора произведения.

Кроме того, Гарау обратил внимание на уникальность своей работы, ведь поскольку она невидима, она не может быть воспроизведена и скопирована.

Известно, что эта невидимая скульптура Гарау – не первая. В феврале 2020 года художник представил на миланской площади свою работу «Будда в созерцании». Скульптура представляла собой пустое пространство, ограниченное лентами на полу.

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