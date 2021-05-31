Итальянский художник продал невидимую скульптуру

Художник из Италии Сальваторе Гарау продал невидимую скульптуру за 15 тысяч евро на аукционе Art-Rite.

Анонимный покупатель заплатил за невидимое произведение под названием «Я есть» порядка 15 тысяч евро. Первоначальная стоимость невидимой скульптуры была в 2,5 раза ниже. Об этом пишет Italy 24 News.

Как рассказал создатель скульптуры, она имеет размеры 1,5 на 1,5 метра и может поместиться исключительно в частном доме, предпочтительнее всего на открытом воздухе. Несмотря на то, что увидеть скульптуру никто не сможет, ее новый владелец имеет доказательство покупки – сертификат на право собственности на нематериальную скульптуру.

«Вы не можете увидеть скульптуру, но она есть. Она создана из пространства, мыслей и энергии», – передает Italy 24 News слова автора произведения.

Кроме того, Гарау обратил внимание на уникальность своей работы, ведь поскольку она невидима, она не может быть воспроизведена и скопирована.

Известно, что эта невидимая скульптура Гарау – не первая. В феврале 2020 года художник представил на миланской площади свою работу «Будда в созерцании». Скульптура представляла собой пустое пространство, ограниченное лентами на полу.

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