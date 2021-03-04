Итальянский остров Сардиния объявлен «белой зоной»

Итальянский остров Сардиния стал первым регионом в стране, объявленным «белой зоной» в связи с низким уровнем заболеваемости COVID-19.

Уже более трех недель на Сардинии выявляется менее 50 случаев заражения за семь дней в пересчете на 100 000 жителей. Благодаря этому могут возобновить работу с некоторыми ограничениями, например, фитнес-студии и заведения общепита. А комендантский час начинает действовать в 23.30, а не в 22.00, как в остальной Италии.

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В Чехии ужесточаются ограничительные меры. В частности, жителям запрещено покидать пределы своего округа, совершать прогулки, посещать родственников или заниматься спортом на открытом воздухе.

Разрешены только поездки на работу, к врачу или в органы власти при предъявлении соответствующего письменного подтверждения. За соблюдением мер, введенных предварительно на три недели, следят более 25 000 полицейских и до 5000 солдат. Нарушителям грозят штрафы, достигающие в перерасчете более 400 евро.

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В Болгарии после трехмесячного перерыва снова открылись заведения общепита. Они могут возобновить работу при соблюдении ряда условий.

В частности, за одним столом могут сидеть не более шести человек, а официанты должны носить защитные маски. Ранее открылись школы, детсады, торговые центры, фитнес-студии и танцевальные клубы.

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В Германии после двухмесячного перерыва возобновили работу парикмахерские и педикюрные салоны.

Их открытие обосновано, в том числе, гигиеническими соображениями. Как передает агентство DPA, некоторые парикмахерские в ожидании большого наплыва клиентов открыты даже по ночам.