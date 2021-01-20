Итоги года 2020 YouTube Russia от Top Hit

Top Hit подвел итоги Youtube Russia 2020, а именно узнал кто самый популярный среди российских исполнителей.
Лучший исполнитель
#1 Niletto – 284 393 552 просмотра
#2 Morgenshtern – 272 495 185 просмотров
#3 Мэвл – 119 638 113 просмотров
#4 Егор Крид- 117 897 228 просмотров
#5 Элджей – 107 353 058 просмотров
Лучшая исполнительница
#1 Клава Кока – 212 001 441 просмотра
#2 Mia Boyka- 114 662 890 просмотра
#3 Zivert – 75 144 829 просмотров
Лучшая группа
#1 Little Big – 412 521 775 просмотров
#2 Dabro – 105 557 436просмотров
#3 Artik & Asti – 96 776 488 просмотров
#4 Rasa – 95 778 068 просмотров
#5 Тайпан & Agunda – 62 338 690 просмотров