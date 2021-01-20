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Итоги года 2020 YouTube Russia от Top Hit

Автор Эвелина Никанорова 10
Niletto, Little Big и Клава Кока

Top Hit подвел итоги Youtube Russia 2020, а именно узнал кто самый популярный среди российских исполнителей. 

Лучший исполнитель

#1 Niletto – 284 393 552 просмотра

#2 Morgenshtern – 272 495 185 просмотров

#3 Мэвл – 119 638 113 просмотров

#4 Егор Крид- 117 897 228 просмотров

#5 Элджей – 107 353 058 просмотров

 

Лучшая исполнительница

#1 Клава Кока – 212 001 441 просмотра

#2 Mia Boyka- 114 662 890 просмотра

#3 Zivert – 75 144 829 просмотров

 

Лучшая группа

#1 Little Big – 412 521 775 просмотров

#2 Dabro – 105 557 436просмотров

#3 Artik & Asti – 96 776 488 просмотров

#4 Rasa – 95 778 068 просмотров

#5 Тайпан & Agunda – 62 338 690 просмотров

 

 

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