Итоги конкурса витрин, Рождественская 3D-сказка и другие новости

С 28 декабря «паспорт возможностей» не смогут получить те жители Литвы, которые не привились бустерной дозой, несмотря на то, что с момента вакцинации второй дозой прошло 7 месяцев. Те, кто привился по полной схеме, а затем переболел коронавирусом, 28 декабря должны будут обновить данные своего «паспорта возможностей». Для них ревакциация не предусмотрена.