Итоги пресс-конференции в Правительстве Литвы, дистанционное обучение и экзамены

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Сегодня в Правительстве Литвы состоялась пресс-конференция, во время которой министр просвещения Литвы Альгирдас Монкявичус ответил на самые актуальные вопросы.

То, что карантин будет продлён, уже не вызывает сомнений. Правда, пока не ясно, до какого числа. А значит, школьникам придётся заниматься удалённо.

Как и говорилось ещё в момент, когда в стране только объявлялось чрезвычайное положение, текущие две недели были направлены на то, чтобы продумать, каким образом лучше всего можно было бы организовать дистанционное обучение.

Министерство образования обсуждало этот вопрос со всеми специалистами в области образования, а также преподавателями, у которых уже есть опыт дистанционной работы с учениками. Понятно, что процесс не будет лёгким, однако Министерство готово прийти на помощь как учителям, так и родителям. Один из моментов, который придется наладить, — проследить, чтобы у каждого учащегося была техническая возможность заниматься удаленно. Всем, кто не может приобрести себе какие-то гаджеты, министерство планирует помочь в их приобретении.

Следующий вопрос, на который ответил министр образования, касался проведения гос экзаменов. По его словам, есть несколько вариантов развития событий. Поскольку не исключено, что дистанционное обучение затянется, министерство образования заверило, что у них есть план действий насчёт экзаменационной сессии. Уже откорректировано расписание экзаменов, возможно это придется делать еще раз. Есть и другой план.

Если карантин закончится до 1 июня, то ученики в школах смогут закончить учебный год практически вовремя, и тогда основная часть экзаменов пройдет в обычном режиме. Даже если это произойдет в последнюю неделю июня, будет не слишком поздно, если, выйдя из режима карантина, все будут готовы к сдаче экзаменов. Также министр сказал, что не исключён и какой-либо третий вариант, поэтому происходит оценка того, как это делается в других странах. В некоторых из них экзамены отменены, некоторые, как и Литва, пока ищут выход из ситуации.