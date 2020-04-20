Итоги проверок. Не будут ли отменены послабления для бизнеса?

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На прошлой неделе правительство Литвы разрешило некоторым магазинам открыться, ну а в связи с этим после выходных проводились также рейды. Много уже было сказано. У нас на связи вице-министр здравоохранения Литвы Альгирдас Шешельгис. Здравствуйте! Расскажите, какова ситуация после проверок?

— Во-первых, я бы хотел отметить то, что каждая деятельность, которая сейчас разрешается, всё-таки она должна иметь определённые границы. И при условиях карантина и те, которые предоставляют какие-то услуги, и те, которые пользуются ими, они всё-таки должны руководствоваться общими рекомендациями для всех. Но для предпринимателей есть дополнительное условие, которое обязательно они должны выполнять. Если мы посмотрим на субботу-воскресенье, за эти два дня была произведена 791 проверка. Как все-таки люди, которые организуют и торговлю, предоставляют услуги, как они держатся тех рекомендаций, которые необходимы для них, и как они обеспечивают все условия для клиентов? Могу сказать, что в основном были проверены все 10 областей в Литве, и основные недостатки, которые наши специалисты заметили, это, конечно, что не все предприниматели, которые начали предоставлять услуги, они не полностью так, как требуется, предоставляют информацию в местах торговли. Люди, которые пришли на работу и должны работать, как они должны себя вести. Не проверяют температуру. Тем более, что на службу когда приходят люди, если это уже больше 60 лет, такие люди, по рекомендациям, не должны работать.

— Мы с волнением ждём результатов тестов на коронавирус. Всё смотрим, что с этой второй волной — будет или нет. И понимаю, что в любой момент могут отменить облегчение бизнеса. Какие ваши рекомендации?

— Две трети, по-видимому, даже больше, нашего населения — они прекрасно понимают, с какой опасностью мы встречаемся. И они скрупулёзно держатся этих рекомендаций. Но есть люди, которые или по незнанию, или по своим возможностям — они просто не придерживаются этих рекомендаций, и они потенциально разносят вирус. Была бы очень большая просьба и требования всем слушателям: смотрите, читайте рекомендации! Старайтесь уберечь не только своё здоровье, но и близких — особенно пожилого возраста. Ну, что поделаешь, неделя, две — это всё пройдёт. Я думаю, что мы справимся со своими заданиями, и этот вирус отойдёт от нас. Вот тогда можно будет обратно вернуться к нашей привычной жизни. А теперь, будьте добры, если вы в общественном месте, если это для вас необходимо, обязательно одевайте маску. Если нет потребности куда-то идти, просто так не ходите. Оберегайте детей, потому что дети очень быстро имеют контакты между собой, и они могут разнести вирус очень быстро. Не следует ездить, если вместе не живёте, к своим родителям, дедушкам, бабушкам. Это очень и очень опасно! Если каждый сознательно будет сегодня терпеть немножко неудобства, то мы намного быстрее выйдем из этого кризиса.