Итоги заседания Правительства Литвы

Сегодня состоялось заседание Правительства Литвы. В первую очередь, было принято решение о продлении карантина на две недели, до 13 апреля.

По словам премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса, только от нас всех будет зависеть, нужно ли будет продлевать карантин после 13 апреля.

Ранее карантин был объявлен до 30 марта. Также было принято решение оставить министра здравоохранения Литвы Аурелиюса Веригу на посту руководителя Центра по экстремальным ситуациям. Также будет организован специальный комитет, которым будет руководить Саулюс Сквернялис. Задача комитета будет координировать работу всех подведомственных Правительству служб и коммуникацию с другими ведомствами. Помимо этого было одобрено предложение о том, что на улицах нельзя собираться в группы более 2-х человек.

Кроме того было принято решение о том, что транзит граждан, возвращающихся в свою страну через территорию Литвы, возможен до конца карантина, т.е. до 13 апреля.

Также было принято решение и по поводу ужесточения условий и ответственности за нарушения карантинного режима.

Напомним, что ещё ранее было внесено предложение о введении административной и уголовной ответственности за несоблюдение самоизоляции.

Во время сегодняшнего заседания было принято решение, согласно которому штрафы физическим лицам будут составлять от 500 до 1500 евро, в свою очередь, юридическим лицам — от 1500 до 6000 евро. Напомним, что раньше штрафы могли выписывать только представители Бюро общественного здоровья. Теперь их смогут выписывать и представители полиции.

Кроме того во время заседания было предложено увеличить срок лишения свободы до 5 лет за грубые нарушения карантинного режима, которые повлекут за собой массовое заражение других людей. Теперь все эти решения должен одобрить Сейм Литвы.