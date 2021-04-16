Иван Дорн поделился с миром своей грустью

Иван Дорн опубликовал новую песню «Кроме тебя».
Отметим, что это первый сольный сингл Ивана в этом году. Заручившись поддержкой живых инструментов, включая саксофон, музыкант представил «Кроме тебя» — романтическо-меланхоличную балладу, от которой может стать грустно.
«Отпусти меня, дай мне свежий воздух», — поет Иван дрожащим голосом.
Ранее в этом году он выпустил мини-альбом Teleport (dOP & Tripmastaz Remixes), который включил четыре техно-ремикса на старый трек «Телепорт».
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