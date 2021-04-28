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Иван Дорн попадает в секту в короткометражном фильме Eleusis

Автор Эвелина Никанорова 34
Иван Дорн

В сети появился короткометражный фильм Eleusis с Иваном Дорном в главной роли.

Персонаж Дорна переживает творческий кризис — песня «Стыцамен» стала его главным кошмаром. Чтобы избавиться от страданий, он приезжает в санаторий Eleusis, где попадает в секту.

Картину снял Анджей Гавриш, который также написал сценарий вместе с Эльнарой Ялалтдиновой и Булатом Криповым. Лента стала частью проекта «Кошмары музыкантов», в других сериях которого сыграли Моргенштерн, Хаски, тикток-блогеры Ваша Маруся, Маха Горячева и Катя Голышева, а также Павел Деревянко и Глюкоза. Все фильмы можно посмотреть на «Последнем канале».

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