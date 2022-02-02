Звёзды

Иван Дорн выпустит новый альбом в конце мая

Автор Эвелина Никанорова
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Иван Дорн объявил дату выхода своего нового альбома «Dorndom» – 31 мая 2022 года. Информация появились в инстаграме музыканта. В сторис Дорн включает фрагмент песни с распевным многоголосием и отмечает, что альбом выйдет 31 мая в 23.57.

– Вполне может быть, что это будет 31 мая в 23.57, в самый-самый притык конца весны. Он почти готов, есть очень много деталей, над которыми мы воюем, – рассказал ранее певец в интервью Катерине Гордеевой. – Концепт альбома и того, как я хочу с ним появиться, тоже требует определенной подготовки. В этом случае концепт дороже, чем реакция на то, как люди будут это слушать. Это большой момент для меня, я хочу, чтобы это была поворотная история в индустрии.

Источник: InterMedia

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