Иван Дорн выпустит новый альбом в конце мая

– Вполне может быть, что это будет 31 мая в 23.57, в самый-самый притык конца весны. Он почти готов, есть очень много деталей, над которыми мы воюем, – рассказал ранее певец в интервью Катерине Гордеевой. – Концепт альбома и того, как я хочу с ним появиться, тоже требует определенной подготовки. В этом случае концепт дороже, чем реакция на то, как люди будут это слушать. Это большой момент для меня, я хочу, чтобы это была поворотная история в индустрии.