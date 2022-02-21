Ивлеева путешествует по России с Эльдаром Джараховым

В онлайн-кинотеатре Kion 26 февраля состоится премьера второго сезона тревел-шоу Насти Ивлеевой «Блогеры и дороги».

В шоу приняли участие известные блогеры-миллионники Ида Галич, Даня Милохин, Мария Миногарова, Дима Масленников, Эльдар Джарахов, Юлия Гаврилина, а также музыкальный продюсер Слава Марлоу и другие.

– «Блогеры и дороги» — реальная история путешествий по России в формате тревел-шоу, – говорится в описании проекта. – Компания популярных блогеров отправляется в самые разные уголки России. Их главная цель – получить необычный опыт и найти уникальных людей, о которых просто обязана узнать аудитория. Блогеры полетят и поплывут навстречу неожиданным и иногда опасным приключениям.

Второй сезон шоу будет состоять из пяти эпизодов, каждый из которых посвящен отдельной локации. Герои посетят Урюпинск, Элисту, Майкоп и Кабардино-Балкарию. В каждой серии Настя Ивлеева с друзьями будет изучать новые места. Они попробуют традиционные блюда регионов, примут участие в локальных развлечениях и познакомятся с местными уникальными мастерами, среди которых художники, иллюстраторы, повара, плотники и представители других интересных профессий.

– Мой тревел-проект «Блогеры и дороги» стал одним из ярчайших приключений в прошлом году, – говорит Настя Ивлеева. – Очень разные друзья, большая съёмочная группа и никаких комфортных условий! Мы сняли самое душевное тревел-шоу в стране. Премьера первого сезона состоялась на больших экранах по всей России. Событие было историческим: по сути, это был первый тревел-влог в кино! Теперь состоится долгожданная интернет-премьера уже второго сезона проекта в онлайн-кинотеатре Kion! Я буду пересматривать шоу вместе с вами, потому что очень скучаю по тем дням. Путешествия по России особенно актуальны. Надеюсь, мы по-новому показали вам малую Россию.

Шоу «Блогеры и дороги» снято в live-формате. Камеры почти не выключаются, поэтому в объектив попадает абсолютно все. Эпизоды начинаются буквально с посадки в самолет и загрузки в туристический автобус. Фиксируются как радостные моменты, так и неприятные случаи – ничего не остается за кадром. Участники шоу делятся не только личным восприятием новых обстоятельств, в которых они оказались, но и интересными фактами о каждом из пунктов назначения.

Источник: InterMedia