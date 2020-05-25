Listen to «Из столицы — прямиком на морской курорт» on Spreaker.

Компания LG Keleiviams, принадлежащая Литовским железным дорогам, уже четвертый год подряд предлагает прямые поездки на морские курорты. Первые поезда в популярные приморские города — Палангу, Ниду, Прейлу, Первалку и Юодкранте — начнут курсировать с 5 июня.

Pajūrio ekspresas, или «Приморский экспресс», — это прямой маршрут, который позволяет добраться из столицы в Кретингу или Клайпеду на поезде, а затем продолжить поездку на на специальном автобусе. Цена билета на Pajūrio ekspresas включает в себя оплату проезда на поезде, автобусе, пароме и на въезде в Нерингу, поэтому пассажирам не нужно беспокоиться о дополнительных сборах.