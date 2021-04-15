Новости Паутина

Из-за хакерской атаки в сети супермаркетов закончился сыр

Автор Эвелина Никанорова 8
сыр

В сети супермаркетов Нидерландов закончился сыр. Это произошло из-за хакерской атаки на поставщика данного продукта.

Пострадали сети нидерландской компании Bakker Logistiek. Она занимается хранением и перевозками продуктов. Сети компании заразили вымогательским программным обеспечением. Оно зашифровало устройства. Глава Bakker Logistiek считает, что хакеры взломали систему через уязвимости в Microsoft Exchange.

Из-за кибератаки компания не могла получать заказы от клиентов и определять, где на складах находятся те или иные продукты. Эти склады слишком большие, чтобы можно было найти там что-то просто по взгляду на полки. Помимо этого компания не могла планировать транспортировку.

В итоге крупнейшая сеть супермаркетов Нидерландов Albert Heijn не получила сыр.

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