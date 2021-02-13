Из-за карантина зарегистрировано меньше браков, чем ранее

Во время карантина в Литве заключено меньше браков, поскольку действовали и действуют ограничения собираться группами.

В минувшем году из-за пандемии в Литве зарегистрировано на 18% меньше браков, чем годом ранее.

Больше всего свадеб в 2020 году сыграли в августе, когда было меньше ограничений. Затем свадебный пыл поугас. Возможно, многие люди решили заключить брак позднее, когда не будет ограничений.

А возможно, чьи-то отношения не получили развития в условиях карантина.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.