Из-за коронавируса приостанавливается часть услуг в клинике Сантарос

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Из-за установленных в клинике Сантарос случаев коронавируса с 21 по 26 мая приостанавливаются плановые операции в корпусе Сантаришкю, 2. Также приостановлена плановая госпитализация в отделение грудной хирургии.

Отделения, в которых установлены опасные очаги инфекции, закрываются, а зараженные пациенты переводятся в центр инфекционных заболеваний, сообщается в пресс-релизе клиники.

Стоит отметить, что в последнее время участились сообщения о заболевших медиках в клинке. Так, с 13 мая в центре инфекционных заболеваний положительные результаты COVID-19 установлены у четырех работников. Еще четыре медика работают в других отделениях. Два случая зафиксированы у пациентов. Сейчас весь персонал отделений и всех пациентов тестируют на наличие коронавируса

Отметим, что в Вильнюсской городской клинической больнице также установлены 4 случая заражения медиков — два в Отделении интенсивной терапии, и по одному — в Отделениях внутренних болезней и реабилитации. Еще три случая в Вильнюсском округе изучаются.

В Каунасе из-за четырех случаев коронавируса у работников на две недели остановлена работа Отдела реанимации городской клиники.