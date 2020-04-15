Из-за опасности распространения вируса закрыта территория Неменчине

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В связи с высоким риском распространения коронавируса территория Неменчине (Вильнюсский район) будет закрыта. Об этом заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Без особого разрешения на территорию Неменчине смогут попасть только местные жители и лица, работающие в городке.

В свою очередь, выезжать можно будет только на работу или для получения медпомощи.

Между тем, началось тестирование на коронавирус, которое проходят все работники неменчинского Дома опеки “Senevita” после того как было установлено, что часть из них имели контакты с заразившимися на швейной фабрике людьми.

В Неменчине на ставшей очагом инфекции швейной фабрике “Vilnika” заразились 19 работников, из них 6 находятся в больнице, почти сто человек — на самоизоляции. Каким образом инфекция распространилась на фабрике, выясняют специалисты.